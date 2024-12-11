Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu
Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor

Esad'ın devrilmesinin ardından Putin'den dikkat çeken karar

Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Milli Ordusu güçlerinin de aralarında olduğu muhalifler, Deyrizor merkezini tamamen aldı. Petrol fışkıran şehir olarak nitelendirilen Deyrizor'un kurtarılması ile PKK/YPG'nin bölgede gasbettiği petrol kaynakları muhaliflerin eline geçmiş oldu.

Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarı çöktü. Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi ise devam ediyor. Çöken Esad rejimine ait askerler Deyrizor'da konuşlu kuvvetlerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Kent, PKK/YPG'nin kontrolüne bırakılmıştı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu'nun da aralarında olduğu muhalif gruplar, Deyrizor'un merkezini tamamen aldı.

PEKİ DEYRİZOR NEDEN ÖNEMLİ?

Terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinden kurtarılan bölge, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Operasyon sonrası, PKK/YPG'nin Suriye'de gasbettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti.

Terörden temizlenen Deyrizor neden önemli?

HENDEK KAZARKEN PETROL BULMUŞLARDI

Geçmiş dönemde terör örgütünün işgal ettiği Deyrizor'da hendek kazmak isteyen teröristlerin kazı sırasında petrol bulduğu görüntüler kameralara yansımıştı.

Terörden temizlenen Deyrizor neden önemli?

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
img

Esad'a güven felaketleri oldu
img

Yılın transferi olacak
img

30 yıl sonra cezaevinden çıkınca ilk gittiği yer bakın neresi oldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

işte bu 2. güzel haber

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.