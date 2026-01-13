Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

DÜKKANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KAPALI

Mahallede güvenliğin sağlanmasının ardından bazı ailelerin evlerine döndüğü gözlendi. Ancak mahallede günlük yaşamın henüz tam anlamıyla canlanmadığı, dükkanların büyük bölümünün kapalı olduğu ve çatışmaların izlerinin halen belirgin şekilde görüldüğü tespit edildi.

TİCARİ HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Görüntülerde, bazı cadde ve sokaklarda hasar görmüş binalar ile zarar görmüş altyapı dikkati çekti. Yaşanan güvenlik sorunlarının ardından ticari hayatın durma noktasına geldiği mahallede, çok sayıda iş yerinin kepenklerini henüz açmadığı görüldü. Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte mahallede hayatın kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

HASAN CAMİSİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan terör örgütü YPG/SDG'nin, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde askeri karargah olarak kullandığı Hasan Camisi de ilk kez görüntülendi. Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Hasan Camii, YPG/SDG tarafından askeri nokta olarak kullanılıyor, buradan keskin nişancılarla Halep kenti ve siviller doğrudan hedef alınıyordu.

Terör sebebiyle bölge halkı için tehdit haline gelen ibadethane, Suriye ordusu tarafından düzenlenen nokta operasyonlarıyla bölgenin kademeli olarak temizlenmesinin ardından görüntülendi.

YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep'te en son Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışmıştı. Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt unsurları sivilleri kalkan olarak kullanarak Suriye ordusuna karşı koymaya çalışmıştı. Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede, YPG/SDG unsurları daha sonra burayı terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı. Suriye ordusu, sivillerin operasyon bitene kadar geçici olarak mahalleden çıkması için güvenli koridorlar ve zaman dilimlere oluşturmuştu.