Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Amerikan yönetimi, 2015'ten bu yana DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle sahada desteklediği YPG/SDG yapılanmasına artık "Şam'a tabi olun" mesajı veriyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bölgedeki kaynaklar, örgütün DEAŞ'la mücadele ve kampları kontrol etme gibi konularda Washington'a baskı kurmaya çalıştığını ancak ABD'nin tüm kapıları kapattığını aktarıyor.

SÜREÇTE ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Türk Dışişleri kaynakları da Ankara'nın mart ayından bu yana DEAŞ'la mücadele, kamplardaki esirler ve güvenlik işbirliği kapsamında Şam, ABD, BM ve bölge ülkeleriyle yoğun temas yürüttüğünü, bu süreçte önemli ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.

DEAŞ'A ART ARDA OPERASYONLAR

Koalisyon ile Şam arasında varılan mutabakat doğrultusunda son üç haftada DEAŞ'a karşı bir dizi ortak operasyon düzenlendi. Aynı süreçte El Hol ve Roj gibi kamplarda bulunan DEAŞ ailelerinin sayısı 25 bine kadar düşürüldü. Yetkililer, birkaç ay içinde kamp meselesinin tamamen çözülebileceği görüşünde. Böylece YPG/SDG'nin elindeki en önemli pazarlık kozu da ortadan kalkmış olacak.

"KANTON, FEDERALİZM VE ÖZERK KÜRDİSTAN GÜNDEMİNİ UNUTUN"

Suriyeli Kürtler Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo, Washington'ın YPG/SDG liderleri İlham Ahmed, Eldar Halil ve Mazlum Abdi'ye artık muhataplık vermediğini söyledi. Temo'ya göre ABD yönetimi, bu isimlerin ABD'ye gitme taleplerini reddetti ve kendilerine açık bir şekilde "kanton, federalizm ve özerk Kürdistan gündemini unutun" mesajı verdi.

Mazlum Abdi'nin İsrail basınına verdiği röportajın arka planında da bu dışlanmışlık hissi yatıyor. Temo, örgütün Şam'a karşı baskı kurmak için kontrol ettikleri kamplardan 5 bin DEAŞ'lıyı salıverme tehdidinde bulunduğunu, ayrıca Kamışlı'da devlet gibi davranarak yeni kimlik ve pasaport basmaya çalıştıklarını belirtti. Temo'ya göre İsrail, örgüte "pes etmeyin" mesajı vererek yeni manevralar için cesaretlendiriyor.

"ABD İLE BAĞLAR TAMAMEN KOPTU"

Kamışlı kökenli Kürt kanaat önderi Dr. Mehdi Davut ise PKK'nın Suriye yapılanması ile ABD arasındaki bağın tamamen koptuğunu söyledi. Davut, ABD'nin TEVDEM, PYD, YPG, SDG ve diğer tüm askerî-sivil yapılara artık bütçe verilmeyeceğini ilettiğini ve örgüte "Şam üzerinden irtibat kurun, Amerika'ya da Şam pasaportuyla gelin" mesajını verdiğini aktardı. Bu durumun örgüt içinde "kullanıldık" duygusunu artırdığını belirten Davut, son olarak örgütün Türkiye, Irak ve İran vatandaşı yaklaşık 15 bin militanı kamufle etmek için yeni bir plan geliştirdiğini söyledi. Buna göre YPG/SDG'nin, Kamışlı–Haseke–Ayn el-Arap–Yarubiye hattında "sınır koruma, asayiş ve terörle mücadele birimi" adı altında üç tümen ve iki taburdan oluşan bir "bölgesel güç" şeklinde devam etmesi talep edildi. Aynı teklifin Türkiye'ye de iletildiği iddia edildi.

Davut ayrıca örgütün Öcalan'ın bu süreçte rol alması için çaba gösterdiğini, bunun gerekçesinin de Türkiye, Irak ve İran pasaportlu militanların Suriye'de kalmaya devam edebilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Bu yapılanmaya YPJ unsurlarının yanı sıra Avrupalı militanların oluşturduğu Enternasyonal Tabur ve Ermeni gruplarının da dahil edileceği ifade edildi.