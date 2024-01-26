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Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı! "Eyalet işgal altında"

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ABD Anayasa Mahkemesi'nin, Meksika sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için kurulan jiletli tellerin sınır görevlilerince kesilmesine izin veren kararı ABD'yi karıştırdı. Teksas Valisi Greg Abbott telleri koymaya devam edeceğini açıklayıp eyaletin işgal altında olduğunu duyurdu. Abbott, mahkeme kararına karşı çıkmakla suçlanırken 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp Vali'ye destek verdi. ABD Başkanı Biden'ın bugüne kadar süre tanıdığı Teksas'a, merkezi yönetimin müdahale edeceği söyleniyor.

Teksas Valisi Greg Abbott'un, sınırdan göçmen geçişini engellemek için kurduğu jiletli tellerin kesilmesine izin veren ABD Anayasa Mahkemesi kararı ülkeyi karıştırdı. Vali Abbott, mahkeme kararını tanımayarak dikenli ve jiletli telleri sınıra koymaya devam edeceğini açıklarken 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp Teksas Valisi'ne destek çıktı. Abbott Teksas'ın kendisini korumak ve savunmak için "anayasal otoritesini" yürürlüğe sokmak üzere eyaletin "işgal altında" olduğunu ilan etti. ABD yönetimine başkaldırı olarak yorumlanan olayda, merkezi yönetimin Teksas'a müdahale edeceği tahmin ediliyor.

Meksika'dan yoğun göç alan eyalette Vali Abbott, sınır hattı boyunca dikenli ve jiletli teller kurdu. ABD Anayasa Mahkemesi ise federal (merkezi devlet) sınır görevlilerine, Meksika sınırındaki dikenli ve jiletli telleri kesme veya taşıma yetkisi verdi.

Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı! 'Eyalet işgal altında'Teksas Valisi Greg Abbott(Kürsüde konuşan)

25 EYALETTEN ORTAK BİLDİRİ

ABD Anayasa Mahkemesi'nin kararı bardağı taşıran son damla oldu. Vali Abbott, kararı tanımadığını açıklayıp sınır hattında dikenli tel koymaya devam edeceğini duyurdu. Anayasa Mahkemesi kararına karşı çıkmakla suçlanan Cumhuriyetçi Vali Abbott'a 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp destek çıktı.

Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı! 'Eyalet işgal altında'Teksas Valisi Greg Abbott'a destek veren eyaletler(Kırmızı renk ile gösterilenler)

Abbott, ABD Başkanı Joe Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurdu. Vali Abbott 3 yılda 6 milyondan fazla yasa dışı göçmenin ülkenin güney sınırında bulunan eyalete girmesinin sorumlusu olarak Biden yönetimi gösterdi.

Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı! 'Eyalet işgal altında'Teksas Valisi Greg Abbott

"EYALET İŞGAL ALTINDA"

Teksas Valisi, Biden'ın "kanunsuz sınır politikaları" olduğunu ileri sürerek eyaletin göçmenler tarafından "işgal" edildiğini iddia etti. Biden için "kanunsuz başkan" ifadesini kullanan Abbott, "James Madison, Alexander Hamilton ve ABD Anayasası'nı kaleme alan diğer ileri görüşlü liderler, Birleşik Devletler'in, sınırdan milyonlarca yasa dışı göçmen kaçıran karteller gibi yabancı tehditleri durdurmak hususunda hiçbir şey yapmayan kanunsuz başkanların insafına bırakılmaması gerektiğini hesaba katmışlardı." dedi.

Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı! 'Eyalet işgal altında'Teksas Valisi Greg Abbott'un Teksas Ulusal Muhafızları'nı ziyareti

"ULUSAL MUHAFIZLAR EYALET SINIRLARINI KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

Vali Abbott, Teksas'ın kendisini korumak ve savunmak için anayasal otoritesini yürürlüğe sokmak üzere eyaletin "işgal altında" olduğunu ilan ettiğini duyurdu. Abbott, Teksas Ulusal Muhafızları, Kamu Güvenliği Departmanı ve diğer Teksas kolluk güçlerinin bu otoriteye ve eyalet yasalarına dayanarak eyaletin sınırlarını korumak için harekete geçtiğini açıkladı.

Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı! 'Eyalet işgal altında'Teksas Ulusal Muhafızları

MERKEZİ YÖNETİM TEKSAS'A MÜDAHALE EDEBİLİR

Ülkede tansiyonu yükselten gelişmeler sonrası ABD Başkanı Joe Biden, sözlerinden dönmesi ve merkezi yönetimin talimatlarına uyması için Vali Abbott'a bugüne kadar süre verdi. Abbott'un söylem ve eylemlerine devam etmesi halinde merkezi devletin Teksas'a müdahale edeceği söylentisi dillendirilmeye başladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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