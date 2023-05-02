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TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda Vatandaşları Selamladı

TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda Vatandaşları Selamladı

Dünya Haberleri

Dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçen TCG Anadolu, Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 18.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Ardından Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen TCG Anadolu, kordonboyundaki vatandaşları selamladı. TCG Anadolu daha sonra 1915 Çanakkale Zaferi'ne ithafen saat 19.15'te Şehitler Abidesi'ni selamlayarak, Ege Denizi'ne doğru yol alacak.

TCG ANADOLU ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA VATANDAŞLARI SELAMLADI

Dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçen TCG Anadolu, Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 18.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Ardından Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen TCG Anadolu, kordonboyundaki vatandaşları selamladı. TCG Anadolu daha sonra 1915 Çanakkale Zaferi'ne ithafen saat 19.15'te Şehitler Abidesi'ni selamlayarak, Ege Denizi'ne doğru yol alacak.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Dünya

1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Zaferi Nara Burnu Çanakkale Dünya Haberler

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