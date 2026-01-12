TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüştü

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile beraberindeki komisyon üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komite ile temaslarda bulunuyor. Her iki komitenin üyeleri, toplantı öncesinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi.

Ziyarette konuşan Kayatürk, KKTC'nin Türkiye için yalnızca dost ve kardeş bir ülke değil, aynı zamanda tarihsel bir sorumluluğun, ortak kaderin ve milli davanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Ada'daki gerçekler dikkate alınarak sağlanabileceğini belirten Kayatürk, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

KKTC'nin uluslararası alanda daha saygın bir konuma ulaşması için ortak çalışmaların süreceğini dile getiren Kayatürk, TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin milli dava doğrultusunda eşgüdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Parlamenterler arasındaki diyaloğun karşılıklı ziyaretlerle canlı tutulması gerektiğini ifade eden Kayatürk, diğer Türk Devletleri parlamentolarıyla da benzer dostluk grupları kurulması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kayatürk, Türkiye'nin KKTC'ye desteğini her koşulda sürdüreceğini ve uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini bildirdi.

ÖZTÜRKLER: TBMM, KKTC'NİN YANINDA GÜÇLÜ BİR DURUŞ SERGİLEMİŞTİR

Öztürkler de kabulde yaptığı konuşmada, AB gibi stratejik bir konuda iki Meclis'in aynı çatı altında buluşarak bilgi ve tecrübe paylaşmasının önemine işaret etti. Öztürkler, "Avrupa Birliği'nde Güney Kıbrıs Dönem Başkanlığı başlarken TBMM'nin, KKTC'nin yanında güçlü duruş sergilemesi çok önemlidir" dedi.

Öztürkler, KKTC'nin AB uyum sürecinde TBMM'nin birikiminden yararlanmasının, hem yasaların uyumlaştırılması hem de uluslararası alanda daha güçlü bir duruş sergilenmesi açısından kritik olduğunu vurguladı. KKTC'nin Türkiye tarafından milli dava olarak görülmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, AB uyum yasaları kapsamında Kıbrıs Türk halkını daha çağdaş normlara taşıyacak düzenlemeler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TBMM'nin desteğinin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki haklı mücadelesine güç kattığını ifade eden Öztürkler, Güney Kıbrıs'ın tek taraflı AB üyeliğinin ve son dönemde devraldığı dönem başkanlığının çifte standartların açık göstergesi olduğunu dile getirdi. Bazı çevrelerin Türkiye'yi 'işgalci' gibi göstermeye çalıştığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını anımsatan Öztürkler, Rum liderliğinin AB platformlarını propaganda amacıyla kullandığını ve tarihi gerçekleri çarpıtarak Türk tarafını haksız göstermeye çalıştığını kaydetti.

1960'da kurulan ortaklık devletinden dışlanma, 1974 öncesi saldırılar ve Türkiye'nin garantörlük sorumluluğu gibi tarihsel olguların görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Öztürkler, dünyayı gerçekleri görmeye davet etti. Güney Kıbrıs'ın silahlanma faaliyetlerinin adanın jeopolitik dengelerini olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyen Öztürkler, Türkiye ile tam bir eşgüdüm içinde hareket ettiklerini bildirdi.