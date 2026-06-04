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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç'te

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç'te
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stokholm'e gitti. Kurtulmuş, Büyükelçilik ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stokholm'e gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stokholm'e gitti. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel karşıladı.

Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'teki resmi temaslarımız kapsamında Stokholm Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Yönet Can Tezel'den çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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