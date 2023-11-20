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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA'nın 9'uncu Parlamento Başkanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cakarta'da, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.