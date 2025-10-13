TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' kapanışında konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmaya ilişkin, "Öncelikle akan kanın durması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gerekli tüm insani yardımların hiçbir engel çıkartılmadan Gazzelilere ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarıyla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılmaya başlanması en büyük temennimizdir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık'ın ev sahipliğinde 'Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği' temasıyla başkent İslamabad'da düzenlenen ' Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı.

Üç ülkenin parlamenterlerinin müzakerelerinin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova tarafından 'İslamabad Deklarasyonu' imzalandı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'nın üçüncüsüne güzel bir organizasyonla ev sahipliği yapan Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık'a teşekkür etti.

Parlamento Başkanları İcra Toplantısı'nda, üçlü mekanizmayı daha kalıcı ve kurumsallaşmış bir düzeye nasıl taşıyabilecekleri konusunda verimli istişarelerde bulunduklarını dile getiren Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki güçlü iş birliğinin, üçlü bir zeminde ilerlemesi konusunda da müşterek iradelerini bir kere daha ortaya koyduklarını belirtti.

'GAZZE'NİN YENİDEN İMARIYLA FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YARALARININ SARILMAYA BAŞLANMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ'

Hükümetler arasında, yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesinin çok üstünde bir kardeşlik ilişkisinin bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, bu ilişkileri parlamentoların da çok kuvvetli bir şekilde ilerletmesinin ve parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından yararlanılmasının önemini vurguladı.

'Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği' temasıyla düzenlenen toplantıda, savunma ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve afetlere karşı dayanıklılık gibi farklı yelpazelerde üç ülkenin parlamenterlerince son derece yerinde ve olumlu müzakerelerin yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İcra toplantımızda, önümüzdeki dönemde ele almamızda fayda gördüğümüz konularda da istişare etme fırsatını bulduk. Yapay zeka, yeni teknolojiler, dijital alanda kaydedilen ilerlemenin beraberinde getirdiği zorlukların yanı sıra ulaştırma, enerji, ticaret ve altyapı ağlarının güçlendirilmesiyle, ülkelerimiz ve bölgemiz arasındaki bağlantısallığın geliştirilmesi gibi konulara ağırlık verilmesinin yararlı olacağı kanaatine vardık. Ayrıca Gençlik Forumu tesis etmeyi de kararlaştırdık. Uluslararası platformlarda ve ortak üyesi olduğumuz parlamenter asamblelerde yakın dayanışmamızı sürdürmemizin de şart olduğu kanaatini bir kere daha ifade ettik."

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRMAMIZI TEMENNİ EDİYORUM'

Kadim dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip üç ülke olarak milli davalardaki sarsılmaz desteği tekrar teyit ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, bu davalarımızın başında gelen Filistin meselesinde de iki devletli çözüm temelinde bir barışın bir an önce tesis edilmesi arzularını yinelediklerini bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Öncelikle akan kanın durması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gerekli tüm insani yardımların hiçbir engel çıkartılmadan Gazzelilere ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarıyla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılmaya başlanması en büyük temennimizdir. Yakın zamanda ortaya çıkan gelişmeler ümit vaddiyor. Ancak İsrail'in iki yıldır gerçekleştirdiği kural tanımaz, saldırgan ve yayılmacı eylemleri, bu süreçte çok dikkatli, çok titiz ve çok yakın takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Onun için üç ülkenin de uluslararası camianın da bütünüyle gelişmeleri yakından takip etmesi ve üç ülkenin, bölgede barış ve istikrarın tesisine katkı sunmayı sürdürmek zorundadır. Çünkü endişemiz odur ki Netanyahu ve hükümeti, bu anlaşma imzalandıktan, rehineler kurtarıldıktan sonra tekrar bildikleri ezbere geri dönebilirler ve soykırıma, katliamlara, gayri insani davranışlarına yeniden dönebilirler. Bunun için uluslararası camianın, bu baskısını hiç kesintiye uğratmaksızın sürdürmesi ve barışın kalıcı hale gelmesini temin etmesi gerekiyor."

Kurtulmuş, bu yıl nisan ayında tesis edilen 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu' olarak bu sürece, parlamenter boyutta da destek vermek için yoğun çaba sarf edeceklerini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, büyük bir haksızlığa uğrayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına verdikleri kuvvetli destekten dolayı Azerbaycan ve Pakistan'a şükranlarını dile getirerek, "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ile temaslarımızı ve iş birliğimizi artırmamızı temenni ediyorum" dedi.

'PAKİSTAN, AZERBAYCAN VE TÜRKİYE 'BİR MİLLET, ÜÇ FARKLI DEVLETTİR'

Alınan kararları, görüşleri ve parlamentolar arasındaki diyaloğu ve iş birliğini güçlendirme niyetlerini, imzaladıkları İslamabad Deklarasyonu ile kayda geçirdiklerini aktaran Kurtulmuş, toplantının, üçlü iş birliğinin yanı sıra bölgenin barış, istikrar ve refahına da katkı sunmasını, hayırlara vesile olmasını diledi.

Kurtulmuş, "Bu toplantı bir kere daha göstermiştir ki Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye 'Bir millet, üç farklı devlettir.' Aslında bizim birbirimizden ayrımız gayrımız yoktur. Bizim birbirimizle olan bu yakın temasımız, bizi çok daha fazla güçlendirmekte ve tek bir millet olarak uluslararası arenada bize güç katmaktadır" diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da yer aldı.