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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi Haber Videosunu İzle
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
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Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sinem Dedetaş'ında aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Sinem Dedetaş dahil 4 kişi için tutuklama talep edildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı.

SİNEM DEDETAŞ DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 11 farklı adrese 29 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan hakkında tutuklama talep edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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