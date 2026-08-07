Tayland'da Okul Saldırısı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarında 14 yaşındaki bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda beş öğretmen hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı. Yetkililere göre saldırgan sabah saatlerinde önce birlikte yaşadığı büyükanne ve büyükbabasını öldürdü. Ardından okula gitti.Polis, çocuğun büyükbabasına ait dokuz milimetrelik tabancayla okulda beş öğretmeni vurduğunu açıkladı. Saldırganın üzerinde en az 34 mermi daha bulundu.Çocuk daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.Böylece saldırıda, çocuğun büyükanne ve büyükbabası, beş öğretmen ve saldırgan dahil toplam sekiz kişi öldü.Yetkililer, yaralanan en az 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Tayland İçişleri Bakan Yardımcısı Polapee Suwanchawee, polisin evde topladığı delillere göre çocuğun video oyunlarına büyük ilgi duyduğunu söyledi.Okuldaki bir öğretmen ise saldırganın "dersleri iyi, iyi bir çocuk" olduğunu ve saldırgan davranışlarıyla tanınmadığını ifade etti.Tayland'da son yıllarda yaşanan silahlı saldırılarTayland'da silah yasaları oldukça katı. Yasa dışı silah bulundurmanın cezası 10 yıla kadar hapis olabiliyor. Ancak ülke, hala Güneydoğu Asya'da sivillerin en çok silah sahibi olduğu ülkelerden biri.Tayland'da son yıllarda çok sayıda ölümcül silahlı saldırı yaşandı.

Şubat ayında ülkenin güneyindeki bir okulda yaşanan silahlı saldırıda, 18 yaşındaki bir saldırgan okul müdürü ile bir kız öğrenciyi vurmuştu. Müdür hayatını kaybetmişti.Geçen yıl ise Bangkok'taki bir pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda beş kişi öldürüldü.