Tayland'da alışveriş merkezi saldırısı: 14 yaşındaki çocuk gözaltında, 3 Kişi hayatını kaybetti

Tayland'ın başkentinde bulunan bir alışveriş merkezinde silah sesleri duyuldu. Olayda en az üç kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Polis, 14 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Çocuğun Glock 19 tabancasıyla ateş açtığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğu yakındaki bir otelde köşeye sıkıştırdı ve sorunsuz bir şekilde teslim alındı.

14 yaşındaki bir çocuk Tayland'daki lüks bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi öldü, dört kişi yaralandı.Polis, olayın ardından bir 14 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı.

Polis, çocuğun yerel saatle 16.00 sıralarında Tayland'ın başkent merkezindeki Siam Paragon binasının içinde bir Glock 19 tabancasıyla ateş açtığını söyledi.

En az dört yaralı kişinin alışveriş merkezinden çıkarıldığı görüldü ve en az üç kişinin öldüğünü doğruladı.

Daha önce yüzlerce dehşete düşmüş alışverişçinin, on atıştan fazla raporlarından sonra olay yerine geldiği özel bir gönderi ekibi tarafından çevrelendiğini gördü. Sosyal medyada paylaşılan videolar, güvenlik görevlilerinin onları dışarı çıkardığı Siam Paragon alışveriş merkezinin kapılarından dışarı koşan insanları, çocukları içeriyordu.

Silahlı bir polis ekibi, genç tetiği çeken çocuğu kovaladı ve 17.00 civarında yakındaki Siam Kempinski Hotel'de onu köşeye sıkıştırdı. Sorunsuz teslim oldu.

Olayın ardından bir alışveriş merkezinin ana girişlerinden birinin dışında onlarca polis aracı ve bir dizi ambulans görülebilir.

İnsanlar hala alışveriş merkezinden çıkarılırken, izleyiciler dışarıdaki tıkanmış yolda yürürken görülebilirler.

Saldırı sırasında bir restoranın içinde karanlık bir odada sığınan insanları gösteren videolardan biri vardı. Videoların doğruluğu hemen doğrulanamadı.

Yerel yayıncı Channel 3, alışveriş merkezinde bir tuvaletten geldiği bildirilen silah seslerine benzer seslerin duyulduğunu bildirdi.

Yakındaki büyük bir transit durağı, akşam yoğun yağışların şehir boyunca vurduğu saatlerde yetkililer tarafından kapatıldı.

Silah seslerinin ilk raporlarının ardından, sirenler dışarıda çalarken ilk müdahale ekiplerinin alışveriş merkezine girdiği görüldü.

Alışveriş merkezinin yakınındaki turistler ve varlıklı Taylar tarafından popüler bir bölgedeki birkaç alışveriş merkezinden biri olan binada kalabalıkların olduğu belirtildi.

İçeride olan Çinli bir turist olan Liu Shiying adlı bir tanık, insanların koştuğunu ve birinin ateş açtığını söyledi. Alışveriş merkezinin içinde alarm çaldığını ve ışıkların söndüğünü söyledi. Hala alışveriş merkezinin içinde sığınakta.

'Geçici olarak saklanıyoruz. Kim cesaret eder dışarı çıkmaya?'

Polis sözcüsü Achayon Kraithong, ulusal polis şefinin olayı çözmek için bölgeyi kontrol etmek üzere emir verdiğini ve memurlarını gönderdiğini söyledi. Televizyon, şiddetli yağmur altında alışveriş merkezinin ana girişlerinden birinin önünde trafik kuyrukları gösteriyordu.

Başbakan Srettha Thavisin, saldırganın yakalandığını ve durumun kontrol altına alındığını söyledi.

'Sorumlu bir biçimde çekiyoruz. Durum hafifliyor,' dedi Srettha.

Polis ve alışveriş merkezi yetkililerine hemen ulaşılamadı.

Bu olay, Tayland tarihindeki en kanlı günlerden birinin bir yıl dönümünden sadece günler önce gerçekleşiyor. Bir bıçak ve silahla silahlı bir eski polis memuru, 24 çocuğu ve 12 yetişkin kuruluşu öldürerek bir kreşi hedef aldığında gerçekleşti.

Tayland'da silah sahipliği yüksektir ve ateşli silah olaylarının hem küçük hem de büyükleri dahil olmak üzere uzun ve şiddetli bir tarihi vardır. 2020 yılında bir eski ordu subayı Korat'taki bir alışveriş merkezinde bir saldırı düzenleyerek 29 kişiyi öldürdü ve daha fazla kişiyi yaraladı.