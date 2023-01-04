Tayfun'u gündeminden düşürmeyen Yunanistan'a Erdoğan'dan mesaj: Sakin olun, bize dokunmayana dokunmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Atina'nın Tayfun füzesi söylemlerine karşı, "'Füzeleri kendimiz yapıyoruz, Yunan tutuştu. Gazeteler manşetleri atıyor 'Uyuyorsunuz. Adam İzmir'den Tayfun'u gönderiyor' diyorlar. 560 km menzil, bu yetmez dedim. Bunu 1000 km'ye çıkarmamız lazım. Yunan bu sefer 'Bunlar Atina'yı vuracak' demeye başladı. Siz sakin olun bizim Atina ile matina ile işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Yunanistan'ın Tayfun füzesi korkusuna karşı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Füzeleri kendimiz yapıyoruz, Yunan tutuştu. Gazeteler manşetleri atıyor 'Uyuyorsunuz. Adam İzmir'den Tayfun'u gönderiyor' diyorlar" dedi.

"1000 KM'YE ÇIKARACAKSINIZ"

560 km menzilin yeterli olmayacağını söyleyen Erdoğan, "Bu yetmez dedim. Bunu 1000 km'ye çıkarmamız lazım. Yunan bu sefer 'Bunlar Atina'yı vuracak' demeye başladı. Siz sakin olun bizim Atina ile matina ile işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız'' ifadelerini kullandı.

"SEN RAHAT DURMAZSAN VURACAK TABİİ"

Erdoğan daha önce de yaptığı açıklamada, "Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir derdimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki, 'Yahu bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız.' (Oradaki gencin 'Bir gece ansızın Sayın Cumhurbaşkanım' demesi üzerine...) İşte gencimiz yetişiyor bakın... Bir gece ansızın gelebiliriz. Sizin gibi gençlerle beraber evvelAllah biz bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik, göstereceğiz" demişti.