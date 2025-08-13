Tavşanların korkutucu değişimi ABD'nin uykularını kaçırdı

ABD'de yabani tavşanların yüzlerinde oluşan koyu renkli, dokunaç benzeri büyümeler ülkede panik yarattı. Pamuk kuyruklu papilloma virüsünün (CRPV) neden olduğu rahatsızlığın, tavşanlar arasında doğrudan temas yoluyla değil, sivrisinekler ve keneler aracılığıyla yayıldığı ifade edildi.

GÖZ ÇEVRESİNDE SİYAH KILÇIKLAR OLUŞUYOR

Tavşanların ciltlerinde küçük kırmızı şişliklerle başlayıp siğil benzeri kitlelere dönüşen virüsün ağır vakalarda ağız, yanaklar ve göz çevresinde siyah kılçıklar oluşturduğuna vurgu yapılıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI GECİKMEDİ

ABD'de özellikle Colorado'dan servis edilen görüntülerde tavşanların başlarında tümör ve siyah dokunaçlar oluştuğu görülürken yetkililerden de konuyla ilgili uyarı gecikmedi.

"TEMASTAN KAÇINILMASI GEREKİYOR"

Yetkililer enfekte tavşanlarla her türlü temastan kaçınılması gerektiğini ifade ederken veteriner hekimlerin evcil hayvanlardaki tümörleri kötü huylu tümör oluşmadan önce operasyonla çıkarabildikleri kaydedildi.