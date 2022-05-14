Tanga gelinlik kriz çıkardı: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler - Haberler

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Tanga gelinlik kriz çıkardı: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Avrupa'daki bir gelinlik mağazası tarafından tanıtılan tanga gelinlik, düğüne uygun olmadığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler" şeklinde yorumlarda bulundu.

Avrupa'da birbirinden farklı gelinlik modelleri, tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bunlardan bazıları ilgi görürken, bazıları da eleştiri alıyor. Ancak Avrupa'da son olarak bir gelinlik mağazası tarafından tasarlanan "tanga gelinlik" tartışmaların odağı haline geldi.

GELİNLİĞE TEPKİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde mağazanın sosyal medya hesabından bir manken üzerinde çekilmiş fotoğraflarla görücüye çıkarılan tanga gelinlik, çok sayıda eleştiri aldı. Sosyal medya kullanıcıları, gelinliğin düğün için uygun olmadığı görüşünü savundu.

"YATAK ODASINDA GİYSİN"

Bazı sosyal medya kullanıcıları da gelinliğin tamamen mahrem bölgeleri açıkta bıraktığını ve bu tarz bir gelinliğin konuklara da saygısızlık olacağını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları, "Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o gelinlik:

Tanga gelinlik kriz çıkardı: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler

Tanga gelinlik kriz çıkardı: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler

Tanga gelinlik kriz çıkardı: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler



Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Gelinlik, Düğün, Cinsellik, Dünya, Haberler

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Yorumlar (2)

Hek Tor:

Aaaaaa, vallahi ilk defasında Gülşen sanmıştım ama yüzü bir değişik yav...

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Yusuf Ataman:

Neden kızıyorlarki gelin birgün giyip sadece o ortam görüyor ama eşler artık tiktokta milyonlara eşlerini gösteriyorlar ..

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