Tanga gelinlik kriz çıkardı: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler - Haberler

Avrupa'da birbirinden farklı gelinlik modelleri, tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bunlardan bazıları ilgi görürken, bazıları da eleştiri alıyor. Ancak Avrupa'da son olarak bir gelinlik mağazası tarafından tasarlanan "tanga gelinlik" tartışmaların odağı haline geldi.

GELİNLİĞE TEPKİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde mağazanın sosyal medya hesabından bir manken üzerinde çekilmiş fotoğraflarla görücüye çıkarılan tanga gelinlik, çok sayıda eleştiri aldı. Sosyal medya kullanıcıları, gelinliğin düğün için uygun olmadığı görüşünü savundu.

"YATAK ODASINDA GİYSİN"

Bazı sosyal medya kullanıcıları da gelinliğin tamamen mahrem bölgeleri açıkta bıraktığını ve bu tarz bir gelinliğin konuklara da saygısızlık olacağını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları, "Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o gelinlik:











