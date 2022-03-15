Tam bitti derken yeniden hortladı! Korona alarmına geçen Çin'de 30 milyon kişi karantina altına alındı - Haberler

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Tam bitti derken yeniden hortladı! Korona alarmına geçen Çin'de 30 milyon kişi karantina altına alındı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Dünyada 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs tam bitti derken başlangıç noktası olan Çin'de yeniden hortladı. Artan vakalar nedeniyle 30 milyona yakın kişi bir kez daha karantinaya girdi, en az 13 kentte kapanma tedbirleri yeniden devreye girdi. Koruyucu kıyafetler giyen sağlık ekipleri ülkenin dört bir yanında toplu testler yapmaya devam ediyor.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüsün hayatımızdan çıkacağı gün içine geri sayım sürerken Çin'den kötü bir haber geldi. Ülkede vakalar geçtiğimiz hafta iki yıl aradan sonra yeniden bini aşarak en yüksek sayıya ulaşmıştı.

Tam bitti derken yeniden hortladı! Korona alarmına geçen Çin'de 30 milyon kişi karantina altına alındı

Çin, Salı günü 5 bin 280 yeni Covid-19 vakası bildirdi. Bir önceki güne kıyasla vaka sayıları yaklaşık iki kat artarken Pekin yönetimi çareyi kentleri kilit altına almakta buldu. Söz konusu karar kapsamında 30 milyona yakın kişi bir kez daha karantinaya girdi. En az 13 kent karantinaya girdi. 17 milyon nüfuslu Shenzhen şehrinde de kapanma tedbirleri yeniden devreye girdi.

Tam bitti derken yeniden hortladı! Korona alarmına geçen Çin'de 30 milyon kişi karantina altına alındı

9 milyon kişiye ev sahipliği yapan eyalet başkenti Changchun da dahil olmak üzere birçok şehrin sakinlerine 'evde kalın' talimatı verildi. Koruyucu kıyafetler giyen sağlık ekipleri ise ülkenin dört bir yanında toplu testler yapmaya devam ediyor. Çin uzun süredir 'sıfır Kovid' politikasını izliyor.

Tam bitti derken yeniden hortladı! Korona alarmına geçen Çin'de 30 milyon kişi karantina altına alındı

Çin'de artan vakalar sadece Shenzhen şehrini değil farklı şehirleri de etkiledi. Örneğin, Çin'in kuzeydoğu kesiminde yer alan Jilin eyaleti de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Söz konusu karantina yüzünden dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Toyota da üretime zorunlu olarak ara verdi. Ağır sanayi merkezi olan Changchun ve çevresinde Çin'in otomotiv üretiminin yüzde 10'u yani yaklaşık 2 milyon adetlik üretim gerçekleştiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Koronavirüs, Corona, Korona, Wuhan, Pekin, Çin, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Trgtyldz:

Adamlar 5 bin vakada karantina uygulaması yapmışlar bizde 100 bin vaka oldu dahada serbest bırakıldı. Ama düştü vaka sayısı.

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uCube :

Kış girmiştir araya kış. ;))

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Kemal Öztürk:

Önce virüs oyunu ile sonra Rusya Ukrayna oyunu kapitalist sömürgeci ler bı kez daha hortladilar amac zayıf ekonomisi ülkeleri tamamen bitirip dünyayı yeniden şekillendirmek güçlü olan ayakta kalır savaşı bu

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