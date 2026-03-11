Haberler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar Haber Videosunu İzle
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taliban yönetimi, Afganistan'da kadınların okullara gitmesinin kalıcı olarak yasaklandığını duyurdu. 2021'den bu yana kız çocuklarının ortaokul, lise ve üniversite eğitimini durduran yönetim, yasağın süresiz devam edeceğini açıklarken uluslararası toplum karara tepki gösterdi.

  • Afganistan Eğitim Bakanı, kadınların okullara gitmesinin kalıcı olarak yasaklandığını duyurdu.
  • Taliban yönetimi, kadınların eğitim kurumlarına dönüşüne ilişkin herhangi bir planın bulunmadığını ve yasağın süresiz olarak devam edeceğini açıkladı.
  • Taliban, 2021'de iktidara geldikten sonra kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimini, kadınların üniversitelerde eğitim görmesini ve birçok kamusal alana erişimini yasakladı.

Afganistan'da Taliban yönetiminin kadınların eğitimine yönelik kısıtlamalarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Afganistan Eğitim Bakanı, kadınların okullara gitmesinin kalıcı olarak yasaklandığını duyurdu. Açıklama, ülkede kız çocuklarının ve kadınların eğitim hakkına yönelik en sert kararlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Taliban yönetimi 2021 yılında Afganistan'da yeniden iktidara geldikten sonra kadınların eğitim ve çalışma hayatına katılımını ciddi şekilde sınırlayan birçok karar almıştı. İlk etapta ortaokul ve lise seviyesindeki kız öğrencilerin okula gitmesi durdurulmuş, daha sonra üniversitelerde kadınların eğitim görmesi de yasaklanmıştı.

İNFİAL YARATAN ADIM

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise kadınların eğitim kurumlarına dönüşüne ilişkin herhangi bir planın bulunmadığı ve yasağın süresiz olarak devam edeceği ifade edildi. Bu karar, Afganistan'da kadınların eğitim hakkının tamamen ortadan kaldırıldığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

ÇAĞRILARA KULAK ASMADILAR

Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası insan hakları örgütü daha önce Taliban yönetimine kız çocuklarının eğitime erişimini yeniden sağlaması çağrısında bulunmuştu. Ancak Taliban yetkilileri, eğitim politikalarının ülkenin kültürel ve dini değerlerine göre şekillendiğini savunuyor.

Uzmanlar, kadınların eğitimden uzak tutulmasının Afganistan'ın ekonomik ve sosyal gelişimini uzun vadede ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtiyor. Uluslararası toplum ise Taliban yönetimine yönelik baskıların artırılması gerektiğini vurguluyor.

TEPKİ ÇEKEN KARARLAR

Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden sonra aldığı en dikkat çeken ve uluslararası kamuoyunda tepki çeken kararlar şöyle:

- Kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimine gitmesi yasaklandı.

- Kadınların üniversitelerde eğitim görmesi tamamen durduruldu.

- Kadınların birçok kamu kurumunda ve uluslararası kuruluşlarda çalışması yasaklandı.

- Kadınların erkek bir akrabası olmadan uzun mesafeli yolculuk yapması yasaklandı.

- Kadınların park, spor salonu ve hamam gibi kamusal alanlara girmesi yasaklandı.

- Kadınların yüzlerini tamamen kapatan kıyafetler giymesi zorunlu hale getirildi.

- Kadın televizyon sunucularının ekranlarda yüzlerini örtmesi zorunlu kılındı.

- Kadınların erkeklerle aynı ortamlarda bulunmasına yönelik yeni sosyal kısıtlamalar getirildi.

- Kadınların birçok sivil toplum kuruluşunda ve yardım kuruluşlarında çalışmasına sınırlama getirildi.

Bu kararlar nedeniyle Taliban yönetimi, kadın hakları ve eğitim özgürlüğü konusunda uluslararası toplumun yoğun eleştirileriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVEFA:

Ulu önderAtatürk'ü saygı,sevgi ve özlemle anıyorum.Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bu israilli arkadaş Atatürk'ü neden bukadar çok sever

yanıt13
yanıt20
Haber YorumlarıBARBAROS:

A.Q.O.E Afganistana taşınsana bu kadar kıskanıyorsan :))

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumları9kn8ktkpyy:

pekiii, karınızın doğumunu erkek doktor mu yaptıracak

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Güzel soru ben beğendim...

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıWingchun07 null:

güzel soru

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıVezir Parmagı:

İslam'da kadın köle değil kıymetli ve değerli kişidir bu kararlara göre dul kadınların yaşama hakkı elinden alınır herkesin akrabası olmayabilir olduğu şehirde veya bölgede

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Ya kardeşim bunlar Müslümanım sence,neden ABD bunlara bırakıp Afganistan dan çekildi.Azcık zeki olun.

yanıt3
yanıt2

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler