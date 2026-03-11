Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Afganistan'da Taliban yönetiminin kadınların eğitimine yönelik kısıtlamalarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Afganistan Eğitim Bakanı, kadınların okullara gitmesinin kalıcı olarak yasaklandığını duyurdu. Açıklama, ülkede kız çocuklarının ve kadınların eğitim hakkına yönelik en sert kararlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Taliban yönetimi 2021 yılında Afganistan'da yeniden iktidara geldikten sonra kadınların eğitim ve çalışma hayatına katılımını ciddi şekilde sınırlayan birçok karar almıştı. İlk etapta ortaokul ve lise seviyesindeki kız öğrencilerin okula gitmesi durdurulmuş, daha sonra üniversitelerde kadınların eğitim görmesi de yasaklanmıştı.

İNFİAL YARATAN ADIM

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise kadınların eğitim kurumlarına dönüşüne ilişkin herhangi bir planın bulunmadığı ve yasağın süresiz olarak devam edeceği ifade edildi. Bu karar, Afganistan'da kadınların eğitim hakkının tamamen ortadan kaldırıldığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

ÇAĞRILARA KULAK ASMADILAR

Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası insan hakları örgütü daha önce Taliban yönetimine kız çocuklarının eğitime erişimini yeniden sağlaması çağrısında bulunmuştu. Ancak Taliban yetkilileri, eğitim politikalarının ülkenin kültürel ve dini değerlerine göre şekillendiğini savunuyor.

Uzmanlar, kadınların eğitimden uzak tutulmasının Afganistan'ın ekonomik ve sosyal gelişimini uzun vadede ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtiyor. Uluslararası toplum ise Taliban yönetimine yönelik baskıların artırılması gerektiğini vurguluyor.

TEPKİ ÇEKEN KARARLAR

Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden sonra aldığı en dikkat çeken ve uluslararası kamuoyunda tepki çeken kararlar şöyle:

- Kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimine gitmesi yasaklandı.

- Kadınların üniversitelerde eğitim görmesi tamamen durduruldu.

- Kadınların birçok kamu kurumunda ve uluslararası kuruluşlarda çalışması yasaklandı.

- Kadınların erkek bir akrabası olmadan uzun mesafeli yolculuk yapması yasaklandı.

- Kadınların park, spor salonu ve hamam gibi kamusal alanlara girmesi yasaklandı.

- Kadınların yüzlerini tamamen kapatan kıyafetler giymesi zorunlu hale getirildi.

- Kadın televizyon sunucularının ekranlarda yüzlerini örtmesi zorunlu kılındı.

- Kadınların erkeklerle aynı ortamlarda bulunmasına yönelik yeni sosyal kısıtlamalar getirildi.

- Kadınların birçok sivil toplum kuruluşunda ve yardım kuruluşlarında çalışmasına sınırlama getirildi.

Bu kararlar nedeniyle Taliban yönetimi, kadın hakları ve eğitim özgürlüğü konusunda uluslararası toplumun yoğun eleştirileriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

