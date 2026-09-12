Suudi Arabistan, Irak'tan düzenlenen SİHA saldırısından sonra önemli boru hattını kapattı

Ortadoğu'daki çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte Suudi Arabistan, Irak'tan fırlatılan insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan kritik bir petrol boru hattını kapattı. Irak, komşusunun Doğu-Batı boru hattına düzenlenen saldırının, İran sınırındaki bölgelerden birinden düzenlendiğini kabul etti. Bir komutanın kovulduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. 1200 km uzunluğundaki boru hattı, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmesine yardımcı oldu.Saldırı, İran destekli Husi isyancılarının Yemen'de büyük ilerleme kaydettiği bir dönemde meydana geldi ve ABD-İran savaşının yedinci ayına girmesiyle küresel petrol sevkiyat rotaları üzerindeki baskıyı daha da artırdı.Riyad Cuma günü, bölgenin yakınlarında yanmış toprak ve duman görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, önlem olarak boru hattını kapattığını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı, saldırıda bazı yaralanmalar ve hasar meydana geldiğini ve hasarın tespitinin devam ettiğini bildirdi.Reuters haber ajansının gemi takip şirketlerine ve analistlere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, boru hattı küresel petrol arzının % 4 ila % 5'ini taşıyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı'nın çağrısının ardından bu aşamada misilleme yapmama kararı aldıklarını açıkladı.Açıklamada, krallığın Irak hükümetinin komşu devletlere yönelik saldırıları önleme çabalarını destekleyeceği belirtildi.Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, egemenliğini ve güvenliğini korumak, tesislerini güvence altına almak ve vatandaşlarının ve sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu teyit eder" denildi.Irak Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran sınırındaki Maysan vilayetindeki operasyon komutanının, insansız hava aracı saldırısının o bölgeden gerçekleştirildiğinin doğrulanmasının ardından görevinden alındığı belirtildi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Katar ve Kuveyt temsilcilerinden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi de saldırıyı kınayan bir bildiri yayınladı. Suudi Arabistan Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, "Bu saldırı, Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve hayati önem taşıyan tesislerine yönelik tehlikeli bir tırmanışı ve kabul edilemez bir tehdidi temsil etmekte olup, uluslararası hukuk ilkelerinin de açık bir ihlalidir" dedi.Kaynaklara göre, bu hafta Yemen'de yaşanan hızlı ilerleme, Husi milislerinin ülkenin kıyı şeridinin büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçirmesine de yol açtı.Grup, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'na açılan kapı olan Babelmendep Boğazı'nın kontrolünün kendilerinde olduğunu iddia ediyor, ancak denizcilik faaliyetlerinin "Suudi gemileri hariç tüm şirketler için güvenli" olduğunu söylüyor.Bu gelişmeler Arap Yarımadası'nın her iki tarafını da sıkıntıya sokarak ham petrol fiyatlarını Temmuz ayından bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkardı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .