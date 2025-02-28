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Suudi Arabistan'da Ramazan için hızlı tren operasyonları tamamlandı

Suudi Arabistan'da Ramazan için hızlı tren operasyonları tamamlandı
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Suudi Hac ve Umre Bakanlığı yetkilileri, yapılan düzenlemelerle Mekke ve Medine arasındaki ulaşımın daha da kolaylaştırılacağını ve sefer sayısının yanı sıra koltuk kapasitesinin de artırılacağını duyurdu. Bu kapsamda, toplamda 3.410 sefer yapılması hedefleniyor.

Haramain Hızlı Tren Hattı'nın Ramazan boyunca 1,6 milyon yolcu taşıması bekleniyor. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 18'lik bir artışı işaret ediyor. Sefer sayılarının ise Ramazan boyunca giderek arttırilacagi belirtiliyor. İlk haftada günde 100 seferle başlayacak olan trenler, 14. günden itibaren 120 sefer yapacak. Ramazan'ın son 10 günü ve Kadir Gecesi gibi özel günlerde ise günlük 130 sefere ulaşılacak. Bu artışla birlikte Umre ziyaretçileri için daha fazla sefer düzenlenerek, trasnferlerin daha hizli hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, tren seferleri namaz vakitlerine göre ayarlanarak, ziyaretçilerin ibadetlerini zahmetsizce yerine getirmeleri sağlanacak.

Haramain Hızlı Tren Hattı, 453 kilometrelik bir hat boyunca, Mekke, Cidde, Kral Abdulaziz Havalimanı, Kral Abdullah Ekonomik Şehri ve Medine'yi birbirine bağlayan dünyanın en hızlı 10 tren hattından biri olarak saatte 300 km hızla hizmet veriyor. Bu hızlı ulaşım hattı, hacı adayları, Umre ziyaretçileri ve diğer yolculara modern ve hızlı bir seyahat imkanı sunuyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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