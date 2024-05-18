Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman önderliğinde ülkedeki pek çok katı kural ve anlayış hızla değişime uğramaya devam ediyor. Bunun son örneği ise "Mayo defilesi" oldu. Suudi Arabistan tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan bu defilenin tasarımcısı Qanzal, "Arap dünyasını temsil eden bir mayo sergisi düzenlemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

"BUNU YAPMAK ONLAR İÇİN ÇOK CESURCA"

Defile, Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti. Etkinliğe katılan Fransız influencer Raphael Simacourbe, AFP'ye yaptığı açıklamada "Bugün bunu yapmak onlar için çok cesurca. Bunun bir parçası olduğum için ben de çok mutluyum." sözleriyle hissiyatını anlattı.

"ARAP DÜNYASINI TEMSİL EDEN MAYOLAR SERGİLEMEYE ÇALIŞTIK"

Tasarımcı Qanzal, "Bu ülkenin çok muhafazakar olduğu doğru ama biz Arap dünyasını temsil eden zarif mayolar sergilemeye çalıştık. Buraya geldiğimizde Suudi Arabistan'da bir mayo defilesinin tarihi bir an olduğunu anladık, çünkü ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor" dedi. Qanzal, bu etkinliğe katılmanın 'Bir onur" olduğunu sözlerine ekledi.

ÜLKE TARİHİNDE DİKK A T ÇEKEN DEĞİŞİM

Çoğu modelin omuzlarının açık oluşu ve bazılarının göbeklerinin kısmen görünmesi dikkat çekerken bu defile, ülke tarihi açısından önemli bir değişime işaret ediyor. 2017'de tahtın ilk sırasına geçen Prens Muhammed, Vahhabi görüşün baskın olduğu ülkenin sert imajını yumuşatmak için bir dizi köklü sosyal reform başlattı. Değişiklikler arasında, kamusal alanlarda erkekleri namaz kılmak için kovalayan eli sopalı din polislerinin görevine son verilmesi, sinemaların yeniden açılması ve karma müzik festivallerinin düzenlenmesi gibi aktiviteler yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'IN VİZYON-2030 PROJESİ

Vizyon 2030, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve sosyal yapısını dönüştürmeyi amaçlayan bir reform programı olarak öne çıkıyor. 25 Nisan 2016'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından başlatılan program, ülkenin petrol bağımlılığını azaltmayı, ekonomik çeşitliliği artırmayı ve kamu hizmetlerini geliştirmeyi hedefliyor.