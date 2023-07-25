Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıları Kınadı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları kınayarak, bu tür eylemlerin hoşgörüyü yaymak için sarf edilen uluslararası çabalarla çeliştiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları kınayarak, bu tür eylemlerin hoşgörüyü yaymak için sarf edilen uluslararası çabalarla çeliştiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda toplandı.

Kurulda, son dönemde Kral Selman ile Veliaht Prensin yabancı ülke liderleriyle görüşmeleri ve çeşitli uluslararası toplantıların sonuçları değerlendirildi.

Bakanlar Kurulunda ayrıca İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırılar ele alındı.

Suudi Arabistan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik utanç verici saldırılarını kınayan Kurul, bu tür eylemlerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Bu tür eylemlerin ayrıca nefreti sona erdirmek, hoşgörü ve itidali yaymak için sarf edilen uluslararası çabalarla çeliştiği vurgulandı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te son olarak başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'da ise Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri bugün de önce Mısır'ın, daha sonra da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.