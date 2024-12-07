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Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı

Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
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Suriye'de muhaliflerin aralıksız ilerleyişi devam ederken, Rus basınında dikkat çeken bir haber servis edildi. En son Fırat'ın doğusunu da terör örgütü PKK/YPG'ye bırakan Beşar Esad, Rusya'nın yardımıyla Humus'ta muhalif güçlere hava saldırısında bulundu. Suriye Savunma Bakanlığı saldırı sonucunda düzinelerce muhalifin öldürüldüğünü öne sürdü.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerlemiş, Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak Dera ve Suveyda şehirlerini de ele geçirmişti. Son olarak muhalifler El Sanameyn kentini de ele geçirerek, Şam'a 10 kilometre kaldığını duyurdu.

Sıcak gelişmeler yaşanan bölge ile ilgili Rus haber ajansı TASS'tan dikkat çeken bir haber servis edildi. Suriye Hava Kuvvetleri ve Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Humus'taki silahlı grupların yoğunlaştığı noktaları vurarak çok sayıda muhalifi öldürdüğü bildirildi.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye Savunma Bakanlığı'nın Facebook sayfasından hava saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Suriye ve Rus askeri uçakları, Humus ilinin kuzeydoğusundaki terörist grupların yoğunlaştığı noktaları vurarak onlarca teröristi öldürdü, araçlarını ve ekipmanlarını imha etti"

ESAD, FIRAT'IN DOĞUSUNU TERÖR ÖRGÜTÜNE BIRAKTI

Muhaliflere karşı günlerdir alan kaybeden Suriye rejimi çekildiği bölgeleri terör örgütü PKK/ Ypg'ye terk ediyor. Son olarak Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgeleri terör örgütünün işgaline bıraktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMerxas:

Allah kürdün yanındadır. er yada geç Rojava özgür olacak. bize ait olan topraklarımız da görüşmek dileğiyle..

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

HAAAAYDE ASLANLARIM GAAZAANIZ MüBAAREK OLSUN BU MAGARA KILLI MAYMUNLARI GIYMA MAKINASINDAN GECiRME ZAMANI GELDi GECiYOR

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıCEZA :

İnandık... sizde inandınızmı kendi servis ettiğiniz habere...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

bu grupları halleder Esad merak etmeyin. bugün olmazsa yarın. inanmayın bunların hepsi pkk

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Haber YorumlarıAtilla Han:

rus hava üssüne bir kaç dronun düşmesi gerekiyor artık

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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

Suriye'de Esad ve İran hariç herkes kazandı

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıLouis Tay:

Ateşleri çokkkkk olsun

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Her ne şekilde ve düşüncede olsun...seversin veya sevmezsin bu ayrı bir konu ama insanların ölüm haberini düzine hesabı ile vermek...işte bu olmadı ...

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