Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerlemiş, Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak Dera ve Suveyda şehirlerini de ele geçirmişti. Son olarak muhalifler El Sanameyn kentini de ele geçirerek, Şam'a 10 kilometre kaldığını duyurdu.

Sıcak gelişmeler yaşanan bölge ile ilgili Rus haber ajansı TASS'tan dikkat çeken bir haber servis edildi. Suriye Hava Kuvvetleri ve Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Humus'taki silahlı grupların yoğunlaştığı noktaları vurarak çok sayıda muhalifi öldürdüğü bildirildi.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye Savunma Bakanlığı'nın Facebook sayfasından hava saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Suriye ve Rus askeri uçakları, Humus ilinin kuzeydoğusundaki terörist grupların yoğunlaştığı noktaları vurarak onlarca teröristi öldürdü, araçlarını ve ekipmanlarını imha etti"

ESAD, FIRAT'IN DOĞUSUNU TERÖR ÖRGÜTÜNE BIRAKTI

Muhaliflere karşı günlerdir alan kaybeden Suriye rejimi çekildiği bölgeleri terör örgütü PKK/ Ypg'ye terk ediyor. Son olarak Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgeleri terör örgütünün işgaline bıraktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.