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Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

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Suriye'de geçtiğimiz hafta devrik rejim unsurlarının saldırıyla başlayan kalkışma sonrası terör örgütü YPG/PKK Halep'e saldırdı. Örgütün saldırısına karşılık verildi ve terör eylemini engelledi. PKK/YPG'ye kayıplar verdirildiği belirtilirken Mezze ve Cebel bölgelerinde yuvalanan devrik rejim unsurlarına da el bombasıyla saldırı düzenledi. Bölgede çatışmalar sürüyor.

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı 1000'i aşarken bir saldırıda terör örgütü PKK/ Ypg'den geldi.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

Günün ilk saatlerinde, Suriye'nin Halep iline bağlı Şeyhmaksut ve Eşrefiyye mahallelerinde varlığını sürdüren terör örgütü, Tarsus ve Lazkiye'de yaşananları fırsat bilerek, Halep'te Suriye ordusu askerlerini hedef aldı. Suriye ordusu, Halep kent merkezinde örgütün saldırısına karşılık vererek, terör eylemini engelledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PÜSKÜRTÜLDÜ

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, Suriye Haber Ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Halep kent merkezindeki Eşrefiyye Mahallesi'nde PKK/ Ypg tarafından düzenlenen saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Haberde, terör örgütüne "kayıplar verdirildiği" de ifade edildi.

Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı!

DEVRİK REJİM UNSURLARIYLA DA ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Ayrıca Şam'daki güvenlik kaynaklarına göre, Mezze 86 ve Mezze Cebel bölgelerinde yuvalanan devrik rejim unsurları, el bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırının ardından, bölgedeki güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında hafif silahlarla çatışma yaşandı.

ÖLÜ SAYISI 1000'İ AŞTI

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı!

SURİYE NASIL KARIŞTI?

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

ŞARA'DAN UYARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti:

"Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."

Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Bütün akan kanın sorumlusu fidan ve erdopandır

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yalan söylüyorlaf hiç kimse ülkesini bırakıp kaçan esat için savaşmaz devrik rejim unsurları diyerek sivilleri katlediyorlar resmen mezhepsel katliam yapıyorlar

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Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Arkadaşlar bu isid çi leri yok edin .

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Haber YorumlarıMücahid:

Türkiye derhal müdahale etmeli .

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Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Dünya basını diyor işidçiler kürtlere saldırmış bu nasıl ters yüz ediliyor anlamış değilim..

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Haber YorumlarıMurat Erzine:

Biran evvel operasyon başlamalı, ABD oradaki petrolü sahiplenmek için bu kargaşayi bitirmeyecektir fırsat bu fırsat Suriyenin batısı, dogusu temizlenmelidir yuvalanmalarina fırsat verilmemeli

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Haber YorumlarıHercai:

Film yeni başlıyor...

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Haber YorumlarıMr Camel:

Biriler türkiye girmelidir türkiye mudahale etmelı vs vs boş beleş konuşuyor cekmeye calıştığınız o kadar belli ki türk askeri enayımı arkadaş gidin babanız ısraile

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Haber YorumlarıMülayim sert:

Bu ışid artıklarına meydanı boş bırakmamak lazım insan haklarına saygılı insanların yaşam tarzına inancına karışmayan demokratik laik bir yönetim işbaşına gelmedikçe Suriye'ye huzur gelmez

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Haber YorumlarıShef :

Senaryon hep aynı, Senaryoyu oynatanlar belli, oyuncular da belli.

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