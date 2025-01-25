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Suriye'nin yeni yönetiminden Esad'ın kalesine operasyon

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Suriye'nin yeni yönetimi, ülkenin devrik lideri Beşar Esad'ın ailesinin memleketi ve Baas rejiminin eski kalesi olarak bilinen Kırdaha ilçesinde güvenlik operasyonu başlattı. Operasyona çok sayıda güvenlik gücü katılırken eski rejimin bazı unsurları yakalandı.

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, ülkenin batısında yer alan Lazkiye ilinde Esed ailesinin memleketi olan Kırdaha ilçesinde operasyon başlattı.

Suriye'nin yeni yönetiminden Esad'ın kalesine operasyon

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÜCÜ KATILDI, REJİMİN BAZI UNSURLARI YAKALANDI

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Askeri Operasyonlar İdaresinin Lazkiye kırsalında başlattığı operasyona çok sayıda güvenlik gücü katıldı. Operasyon, Lazkiye'de silahlarını teslim etmeyen eski rejim unsurlarının son dönemde tekrarlanan saldırılarının ardından düzenlendi. Askeri Operasyonlar İdaresi'ndeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kırdaha'daki operasyona helikopterler de eşlik etti. Operasyonda eski rejimin bazı unsurları yakalandı.

Suriye'nin yeni yönetiminden Esad'ın kalesine operasyon

BAAS REJİMİNİN ESKİ KALESİ OLARAK BİLİNİYOR

Esad ailesinin memleketi Kırdaha, devrik Baas rejiminin eski kalesi olarak biliniyor. Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından genel af çıkaran yeni yönetim, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti. Şam, Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde de uzlaşı çağrılarını ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına yönelik geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlenmişti.

Suriye'nin yeni yönetiminden Esad'ın kalesine operasyon
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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