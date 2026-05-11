Suriye'nin ulaşım koridoru projesi 'Dört Deniz' ne kadar gerçekçi?

Ortadoğu, İran'la yaşanan çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla sarsılırken, Suriye'nin yeni yönetimi ülkeyi küresel enerji ve ticaret akışı için merkezi bir koridor olarak tasavvur eden iddialı fikirler ortaya atıyor.

Suriye'nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 17 Nisan'daki Antalya Diplomasi Forumu'nda ve birkaç gün sonra Kıbrıs'ta AB liderleriyle yapılan bir toplantıda, ülkesinin stratejik konumundan yararlanarak enerji ve malların taşınmasında alternatif bir güzergâh olmayı, Körfez'i Türkiye'ye bağlamayı ve Akdeniz'e güvenli erişim sağlamayı umduğunu söyledi.

Bu vizyonu ilerletmek için Suriye hükümeti iki büyük girişimi öne çıkarıyor: Dört Deniz projesi ve 4+1 planı.

Her iki girişim de, planlardaki iyimserliğe rağmen önemli zorluklarla karşı karşıya.

Dört Deniz girişimi nedir?

Dokuz Koridor girişimi olarak da bilinen "Dört Deniz" projesi Körfez, Akdeniz, Hazar ve Karadeniz'i birbirine bağlayan entegre bir ulaşım ve enerji ağı öngörüyor.

Daha geniş hedefi, Suriye ve Türkiye'yi bölgesel ticaret ve enerji akışlarının merkezi merkezleri haline getirmek.

Şara, planı 24 Nisan'da Kıbrıs'taki toplantıda tanıttı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise Ankara'ya yaptığı bir ziyaret sırasında planı, ikili stratejik işbirliğinde yeni bir aşamanın başlangıcı olarak nitelendirdi.

Suudi sermayeli haber kuruluşu Al-Majalla'nın elde ettiği ve ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a atfedilen bir belge, Suriye'yi küresel enerji akışı için kilit bir geçiş merkezi haline getirmeyi amaçlayan bir ABD önerisini ortaya koydu.

Al-Majalla'ya göre plan, Körfez ve Irak petrol sahalarını Akdeniz limanlarına ve oradan da Avrupa'ya bağlayan mevcut ve önerilen geniş bir boru hattı ağının yeniden canlandırılmasına ve genişletilmesine odaklanıyor.

Haberde Kerkük - Baniyas petrol boru hattının canlandırılmasının 36 ayda yaklaşık 4,5 milyar dolara mal olacağı, Suriye'nin ise geçiş ücretlerinden yılda yaklaşık 200 milyon dolar kazanmasının beklendiği belirtildi.

Haberde ayrıca Mısır'dan Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanan Arap Gaz Boru Hattı'nın genişletilmesi planlarına ve Katar gazını Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya göndermeyi öngören önerilen Katar - Türkiye gaz güzergâhına işaret edildi.

4+1 girişimi nedir?

Suriye'nin kendisini bölgesel bir enerji geçiş merkezi olarak yeniden markalaştırma çabasının bir parçası olarak hükümet, Mart 2026'da 4+1 girişimini tanıttı.

Plan, geleneksel deniz yollarına bağımlılığı azaltan entegre ve güvenli kara enerji koridorları oluşturmayı hedefliyor.

Suriye Ekonomi Bakanlığı'na danışmanlık yapan Osama el-Kadi, Arap internet sitesi Al-Araby al-Jadeed'e, Dört Deniz projesinin bölgesel su yollarını birbirine bağlayacağını, 4+1 girişiminin ise bölgesel ekonomileri bağlayarak Suriye'yi deniz, kara ve demiryolu güzergâhlarını içeren çoklu bir ağın merkezine yerleştireceğini söyledi.

İki projeyi birbirini tamamlayıcı olarak nitelendiren el-Kadi, her birinin bölgesel istikrar ve kalkınma hedeflerini karşılıklı olarak güçlendirdiğini ifade etti.

Girişim, çeşitli yollarla entegre bir sistem getirmeyi öngörüyor.

El-Kadi'nin aktardıkları da dahil olmak üzere iyimser tahminler, 4+1 projelerinin toplam maliyetinin 50 milyar doların altında olacağını öne sürüyor.

Başlıca zorluklar neler?

Cazibelerine ve etraflarındaki iyimserliğe rağmen, bu projeler zor bir gerçekle karşı karşıya.

Uygulanabilirlikleri, Suriye'nin siyasi ve kurumsal zayıflıklarının aşılmasına, yıllarca süren çatışmaların harap ettiği altyapının yeniden inşasına ve büyük finansal, güvenlik ve jeopolitik kısıtlamalarla başa çıkılmasına bağlı.

Türkiye ve Ortadoğu konusunda uzman gazeteci Sarkis Kassarjian, Euronews'e yaptığı açıklamada bu tür önerilerin yeni olmadığını ve Suriye'nin Suudi Arabistan, İsrail ve Türkiye gibi ülkelerin sahip olduğu altyapı, istikrar ve coğrafi avantajlardan yoksun olduğunu söyledi.

Kassarjian, güvenlik ve yönetişim açıklarının büyük engeller olmaya devam ettiğini, Suriye'nin siyasi ve kurumsal zayıflıklarının yeniden inşa ve kalkınmanın önündeki temel bariyeri oluşturduğunu belirtti.

Suriyeli petrol mühendisi Gassan el-Rai de Euronews'e, 2011'de iç savaşın başlamasından önce faaliyette olan Suriye boru hattı ağının bazı bölümlerinin onarılabileceğini veya genişletilebileceğini söyledi.

Ancak herhangi bir canlanmanın finansman ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını ifade etti.

Ayrıca yıllar süren çatışmanın ardından nitelikli işgücü sıkıntısına dikkat çekti.

Suriye'nin iç kısıtlarının ötesinde, büyük ölçekli sınır ötesi demiryolu, karayolu ve boru hattı ağlarının inşası, değişen bölgesel dinamiklerle daha da karmaşık hale gelen finansal ve siyasi engellerle karşılaşması muhtemel.

Suriyeli ekonomist Salman el-Hakim, Lübnan gazetesi Annahar'a, temel zorluğun finansman olduğunu; hiçbir devletin maliyeti tek başına karşılayamayacağını söyledi.

Suriyeli ekonomist Ziyad Arbaş ise güzergâhların inşası ve iyileştirilmesinin maliyetinin 10-15 milyar doları aşacağını, bunun da özellikle Suriye'de çatışmalardan etkilenen bölgeler boyunca yüksek düzeyde bölgesel koordinasyon ve güvenli koşullar gerektirdiğini tahmin etti.

Gaz boru hattı önerisine değinen Arbaş, yüksek maliyete, güzergâhın uzunluğuna ve Arap-Türk işbirliği ihtiyacına dikkat çekti.

Ayrıca halihazırda Avrupa'yı besleyen Rusya, Azerbaycan ve Cezayir gazından kaynaklanan güçlü rekabete işaret etti.

Rakip girişim: IMEC

Suriye'nin vizyonu, ülkeyi tamamen baypas eden alternatif ticaret koridorları sunan rakip girişimlerle de güçlü bir rekabetle karşı karşıya.

Bunların en önemlisi, önerilen Hindistan - Ortadoğu - Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC).

Eylül 2023'te Hindistan'da düzenlenen G20 zirvesinde başlatılan IMEC, yükseltilmiş ulaşım, dijital ve enerji altyapıları aracılığıyla Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlamayı amaçlıyor.

Hindistan, Suudi Arabistan, BAE, ABD ve büyük Avrupalı ortaklar tarafından desteklenen girişim, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne alternatif olarak sunuluyor.

Önerilen koridor Hindistan'dan BAE'ye deniz yolunu, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'in Hayfa Limanı'na uzanan bir demiryolu bağlantısıyla birleştiriyor; buradan da mallar Avrupa'ya taşınacak.