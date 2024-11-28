Rusya ve Suriye Hava Kuvvetlerinden HTS'ye Saldırı

Rusya ve Suriye hava kuvvetleri, Heyet Tahrir eş-Şam (HTS) liderliğindeki güçlerin Suriye'nin kuzeyindeki mevzilerine saldırılar düzenledi.

Saldırıları bu grupların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolündeki Halep'in kuzeybatısında bazı köy ve kasabaların kontrolünü ele geçirmesinin ardından düzenledi.

Ankara kaynakları ise Suriye'nin bölgeye saldırılarının son dönemde arttığını, "Suriyeli muhalif grupların" buna yanıt olarak Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlattığını söyledi.

İstihbarat kaynakları, sınırlı planlanan bu operasyonun, "rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamaları ile genişlediğini" ifade etti.

HTS liderliğindeki güçler de son haftalarda Rus ve Suriye hava kuvvetlerinin güney İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırılarına yanıt verdiklerini söyledi.

HTS, kendi mevzilerinin yakınına asker yığan Suriye ordusunun olası bir saldırısını önlemeyi amaçladıklarını da belirtti.

Suriye ordusunun konuyla ilgili açıklamasında, "geniş bir cephede büyük bir saldırı" başlatan "teröristlerin" ağır kayıplar verdiği belirtildi.

Suriye ordusu toprak kazanmak ve çatışmayı bastırmak için Rusya ve ismi açıklanmayan "dost güçlerle" işbirliği yaptığını söyledi.

İran basını, üst düzey bir İranlı generalin Halep'te cihatçılar tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), sekiz Suriye askerinin öldürüldüğünü ve bazılarının rehin alındığını açıkladı.

SOHR ayrıca çatışmalarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bunların çoğunun muharip olduğunu söyledi.

Gözlemci kurum, eylemlerin muhalif ve cihatçı Al-Fatah el-Mubin grubu tarafından başlatılan "Saldırıyı Püskürtme Operasyonu"nun bir parçası olduğunu söyledi.

BBC İzleme Servisi'ne göre Al-Fatah el-Mubin, el-Kaide bağlantılı HTŞ, Türkiye'nin desteklediği Ulusal Özgürleştirme Cephesi ve Ceyşül Izza gruplarından oluşuyor.

SOHR'ye göre 27 Kasım'daki saldırılarda Esad'a karşı savaşan gruplar Halep'in yakınındaki bazı kasabalarda kontrolü ele geçirdi.

Reuters haber ajansına göre bu güçler, Halep şehrinin 10 km kadar ve Hizbullah'ın güçlü bir askeri varlık gösterdiği Nubl ve el Zahra'nın birkaç kilometre yakınlarına kadar ilerledi.

Halep'in doğusunda Hizbullah savaşçılarının konuşlandığı Nayrab askeri havalimanına da saldırı düzenlendi.

Esad yönetimine karşı savaşan kuvvetler, yılın başından beri 80'den fazla sivilin Şam'ın saldırılarında öldürüldüğünü savunuyor.

Şam bu iddiaları yalanlıyor ve sadece militanları hedeflediğini söylüyor.

Bölgedeki Esad karşıtı gruplar Şam yönetimini, bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışma ortamından faydalanarak Türkiye sınırı yakınında muhaliflerin kontrol ettiği yerleri ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.

HTŞ, İdlib'in büyük bir bölümüyle komşu Halep, Lazkiye ve Hama illerinde küçük alanları kontrol ediyor.

Türkiye ne diyor?

Ankara kaynakları, komşu İdlib bölgesinde Rusya'nın hava, Şam'ın kara saldırılarının son dönemde arttığının altını çiziyor.

Kaynaklar, muhalif grupların bu saldırılara karşı başlattığı "sınırlı operasyonun" Esad'a bağlı unsurlarının bölgeden kaçmaya başlaması ile genişlediğini savunuyor.

İstihbarat kaynakları, İdlib'deki muhaliflere karşı saldırıların, onların olası bir operasyonunu önlemeye yönelik gerçekleştirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin "İsrail'in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da arttırmamak için" muhalif grupların düzenleyeceği operasyonları bugüne kadar engellediği belirtiliyor.

Bunun yanında Türkiye, Esad güçlerinin saldırıları konusunda uluslararası platformlardan "herhangi bir adım atılmamasından" şikayetçi.

Türkiye son dönemde Suriye güçleri ve milis grupların İdlib’e yönelik saldırıları sonucunda 30’un üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini ve 100’den fazla kişinin de yaralandığını belirtiyor.

Suriye, Rus ve İran basınında nasıl yankılandı?

Suriye'de muhalefet yanlısı Enab Baladi web sitesi, "Saldırıyı Püskürtme Operasyonu"na katılan grupların, hükümet birliklerinden 11 bölgeyi ele geçirdiklerini, Halep'in batı kesimlerinde beş askeri personeli rehin aldıklarını belirtti.

Hükümet yanlısı El-Vatan gazetesi, Rus uçaklarının Halep'in batısındaki Darat İzze ve El-Vasta kasabaları yakınlarındaki HTŞ bağlantılı hedefleri vurduğunu yazdı.

El-Vatan ayrıca aynı bölgede Suriye birlikleri ile "silahlı terörist gruplar" arasında çatışmalar olduğunu aktardı.

Muhalif Suriye TV ise Darat İzze'nin artık boş olduğunu söyledi.

Kanal ayrıca, Türkiye sınırındaki HTŞ'nin kontrolünde bulunduğunu söyledi Bab el-Hava sınır kapısının füze ve topçu ateşiyle hedef alındığını bildirdi.

İran'da, Devrim Muhafızlarına yakın medya saldırıların amacının Hizbullah'ı zayıflatmak olduğu yorumunu yaptı.

Rusya'da ise Kremlin yanlısı bazı Telegram kanalları Türkiye'yi isyanı kışkırtmakla suçladı.

Devlet yanlısı bazı Rus yorumcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenine sunmak üzere "küçük, muzaffer bir savaş" başlatmayı amaçladığını, aynı zamanda Rusya'nın bölgedeki varlığını sınırlamayı hedeflediğini söyledi.

Yorumcular Moskova'nın "Ukrayna'ya odaklandığını ve mevcut koşullar altında Türkiye ile karşı karşıya gelmesinin pek olası olmadığı" görüşünü dile getirdi.