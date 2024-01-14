Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarını sürdürürken bu gün bölgede önemli bir gelişme yaşandı. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 64 OLDU

Tüm bölgelerde Mehmetçik, PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Şehit haberi alındıktan sonra toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.