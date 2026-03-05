Haberler

Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi

Güncelleme:
Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü DEAŞ'a ait hücre tespit eden MİT, istihbaratı Suriye yetkilileri ile paylaştı. Şam'da sabotaj eylemi düzenleme hazırlığındaki DEAŞ'a ait hücre evi son anda çökertildi. 3 terörist yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları sonucu DEAŞ'A ait hücre tespit edildi. MİT elde ettiği istihbaratı Suriye ile paylaştı.

DEAŞ'A BAĞLI HÜCRE EVİ ÇÖKERTİLDİ

Şam'da sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ'a bağlı hücre çökertildi. Operasyonda 3 terörist yakalandı.

