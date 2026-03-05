Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü DEAŞ'a ait hücre tespit eden MİT, istihbaratı Suriye yetkilileri ile paylaştı. Şam'da sabotaj eylemi düzenleme hazırlığındaki DEAŞ'a ait hücre evi son anda çökertildi. 3 terörist yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları sonucu DEAŞ'A ait hücre tespit edildi. MİT elde ettiği istihbaratı Suriye ile paylaştı.
DEAŞ'A BAĞLI HÜCRE EVİ ÇÖKERTİLDİ
Şam'da sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ'a bağlı hücre çökertildi. Operasyonda 3 terörist yakalandı.
