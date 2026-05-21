Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı’nın da bulunması dikkat çekti.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese baskın yapıldı.

VOLKAN BAHÇEKAPILI DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında iş insanı Volkan Bahçekapılı’nın da yer aldığı öğrenildi. Fatih Terim’in eski damadı olan Bahçekapılı’nın soruşturma kapsamında gözaltına alınması gündem yarattı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

1. Serenay SARIKAYA

2. Berkay ŞAHİN

3. Tan TAŞÇI

4. Yağmur ÜNAL

5. Mirgün Sırrı CABAS

6. Hakan AYDIN (BLOK 3)

7. Mabel MATİZ (Fatih KARACA)

8. Feyza CİVELEK

9. Niran ÜNSAL

10. Volkan BAHÇEKAPILI

11. Onur TUNA

12. Osman Haktan CANEVİ

13. Aslıhan TURANLI

14. Eren KESİMER

15. Kübra İmren SİYAHDEMİR

16. Mehmet Rahşan

17. Cansu TEKİN

18. Özgür Deniz CELLAT

19. Yasemin İKBAL

20. Tarık TUNCA BAKIR

21. Hanzede GÜRKANLAR

22. Aycan YAĞCI

23. Tuğçe POSTOĞLU

24. Eda DORA

25. Semiha BEZEK

İSTANBUL VE MUĞLA’DA OPERASYON

Jandarma ekiplerinin Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar’da operasyon düzenlediği aktarıldı. Soruşturma kapsamında Muğla’da da bir adrese baskın yapıldı.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında gelen ihbarlar, dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi. Savcılığın, bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı yönünde makul şüphe oluştuğunu değerlendirdiği öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi yapılacağı, daha sonra ise savcılık ifadelerinin alınacağı belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının geçtiğimiz yıl ekim ayında başladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapılmıştı.

VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Bahçekapılı, 1984 yılında Trabzon’da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Bahçekapılı, iş insanı kimliğiyle biliniyor. Kamuoyunda daha çok aile bağlantıları ve sosyal yaşamıyla tanınan Bahçekapılı’nın iş dünyasında çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğu ifade ediliyor. Kariyerine ilişkin ayrıntılar sınırlı olsa da özel sektörde aktif olduğu biliniyor. Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Volkan Bahçekapılı ile Buse Terim’in 10 yıllık evliliklerini sonlandırdığı haberleri daha önce kamuoyuna yansımıştı. Bahçekapılı ayrıca eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kuzeni olarak da tanınıyor.

NE İŞ YAPIYOR?

Volkan Bahçekapılı, iş insanı olarak tanınıyor. İş hayatına dair tüm detaylar kamuya açık kaynaklarda geniş şekilde yer almamakla birlikte, ticari faaliyetlerde bulunduğu ve özel sektörde çalışmalar yaptığı belirtiliyor.