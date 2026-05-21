Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. 25 kişi için gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında şu ana kadar 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı da var.
- Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Muğla'da 25 adrese baskın yapıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltı kararı verilen 25 kişi arasında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapılı gibi isimler yer alıyor.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı’nın da bulunması dikkat çekti.
25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese baskın yapıldı.
VOLKAN BAHÇEKAPILI DA GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında iş insanı Volkan Bahçekapılı’nın da yer aldığı öğrenildi. Fatih Terim’in eski damadı olan Bahçekapılı’nın soruşturma kapsamında gözaltına alınması gündem yarattı.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:
1. Serenay SARIKAYA
2. Berkay ŞAHİN
3. Tan TAŞÇI
4. Yağmur ÜNAL
5. Mirgün Sırrı CABAS
6. Hakan AYDIN (BLOK 3)
7. Mabel MATİZ (Fatih KARACA)
8. Feyza CİVELEK
9. Niran ÜNSAL
10. Volkan BAHÇEKAPILI
11. Onur TUNA
12. Osman Haktan CANEVİ
13. Aslıhan TURANLI
14. Eren KESİMER
15. Kübra İmren SİYAHDEMİR
16. Mehmet Rahşan
17. Cansu TEKİN
18. Özgür Deniz CELLAT
19. Yasemin İKBAL
20. Tarık TUNCA BAKIR
21. Hanzede GÜRKANLAR
22. Aycan YAĞCI
23. Tuğçe POSTOĞLU
24. Eda DORA
25. Semiha BEZEK
İSTANBUL VE MUĞLA’DA OPERASYON
Jandarma ekiplerinin Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar’da operasyon düzenlediği aktarıldı. Soruşturma kapsamında Muğla’da da bir adrese baskın yapıldı.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ
Soruşturma dosyasında gelen ihbarlar, dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi. Savcılığın, bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı yönünde makul şüphe oluştuğunu değerlendirdiği öğrenildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi yapılacağı, daha sonra ise savcılık ifadelerinin alınacağı belirtildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının geçtiğimiz yıl ekim ayında başladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapılmıştı.
VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?
Volkan Bahçekapılı, 1984 yılında Trabzon’da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Bahçekapılı, iş insanı kimliğiyle biliniyor. Kamuoyunda daha çok aile bağlantıları ve sosyal yaşamıyla tanınan Bahçekapılı’nın iş dünyasında çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğu ifade ediliyor. Kariyerine ilişkin ayrıntılar sınırlı olsa da özel sektörde aktif olduğu biliniyor. Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Volkan Bahçekapılı ile Buse Terim’in 10 yıllık evliliklerini sonlandırdığı haberleri daha önce kamuoyuna yansımıştı. Bahçekapılı ayrıca eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kuzeni olarak da tanınıyor.
NE İŞ YAPIYOR?
Volkan Bahçekapılı, iş insanı olarak tanınıyor. İş hayatına dair tüm detaylar kamuya açık kaynaklarda geniş şekilde yer almamakla birlikte, ticari faaliyetlerde bulunduğu ve özel sektörde çalışmalar yaptığı belirtiliyor.