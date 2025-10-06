Haberler

Komşuda ortalık yine karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. PKK/YPG mensuplarının, kent merkezindeki Suriye güvenlik güçlerini ağır silahlarla hedef alması sonucu başlayan çatışmalarda 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

PKK/YPG'DEN SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRI

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KARŞILIK VERİYOR

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor. Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

1 ASKER ÖLDÜ, 3 ASKER YARALANDI

Suriye basını, bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda şu ana kadar 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını aktardı.

HALKA SOKAĞA ÇIKMAMA UYARISI

PKK/YPG'nin Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinin çevresindeki bölgelere saldırdığı aktarılan haberlerde, Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine giden tüm yolların kapatıldığı ifade edildi. Haberlerde bölgedeki camilerden halkın sokağa çıkmaması için anons yapıldığı belirtildi.

SON 24 SAAT İÇERİSİNDEKİ 2. SALDIRI

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Böylelikle terör örgütü PKK/YPG, son 24 saat içerisinde ikinci kez Suriye güvenlik güçlerini hedef almış oldu.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: 10 MART MUTABAKATINA BAĞLIYIZ

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hareketlerimiz SDG'nin saldırıları, sivilleri hedef alması ve yeni köyleri ele geçirme girişimlerinin ardından geliyor." ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca "10 Mart mutabakatına bağlıyız ve askeri operasyon niyetimiz yok." dedi.

10 MART MUTABAKATI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK/YPG'nın sözde komutanı Mazlum Abdi (Ferhat Abdi Şahin) arasında 10 Mart 2025'te yapılan görüşmede taraflar, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya varmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek PKK/YPG'yi ağırdan aldığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com / Dünya
