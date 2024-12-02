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Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

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27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatıp Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı ele geçiren muhalifler adına açıklama yapan Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Hadi El Bahra "Rejim siyasi çözüm için masaya oturana kadar askeri operasyonu durdurmayacağız, Esad ile savaşacak gücümüz var" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından dün akşam itibarıyla Tel Rıfat'ı da ele geçirdi.

SURİYE MUHALEFETİNDEN NET MESAJ

Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi haritanın da değişmesine neden olurken silahlı gruplar adına son açıklama ise Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Hadi El Bahra'dan geldi.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

"ESAD İLE SAVAŞACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Suriye muhalefeti adına net bir mesaj veren Bahra "Rejim siyasi çözüm için masaya oturana kadar askeri operasyonu durdurmayacağız, Esad ile savaşacak gücümüz var" ifadelerini kullandı.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

SURİYE MİLLİ ORDUSU İLERLEYİŞİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi. Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtaran SMO güçleri, örgütün güvenli bölgelerdeki yerleşimleri hedef aldığı saldırıda üs olarak kullandığı Şeale, Radar Şeale ve Neyrebiyye köylerini de terörden arındırdı. Böylece Tel Rıfat'ta bugün ilçe merkezinin yanı sıra 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Öte yandan askeri muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusunda Sefire ilçesini Esed rejimi güçlerinden geri aldı.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKara Duman:

allah yardımcınız olsun

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Haber YorumlarıMUSTAFA 3363:

Allah'ım sen Müslümanların yardımcısı ol

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Ne muhalifi terörist bunlar

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Haber YorumlarıMusa Budak:

Havuz medyası hani Hama düştü, Şam'da darbe oldu, Esad devinin şeyinden Rusyaya kaçtı. Ziya haber kanalı masya çağırmak bile sıkışmışlığın resmi yakında bir bir çıktıkları deliğe geri dönerler.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İsrail, 14 yıldır Suriye Devlet Başkanı BEŞAR ESAD'ı devirmeye çalışıyor... "Sözde" SURİYE MİLLİ ORDUSU diye yutturmaya çalıştıkları bu "paçavra teröristler" de BEŞAR ESAD'I DEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR... Yani : "İSRAİL'LE AYNI SAFTALAR"... Bu İSRAİL'İN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA hareket eden bu "paçavra teröristleri" KİMİN desteklediğine bakıyorsunuz : "RECEP"... 14 Yıldır Suriye'ye "TİCARET AMBARGOSU" uygulayan, ama bu 14 yıl içinde İSRAİLİN BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN "RECEP"... Bu kadar TESADÜF

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ulke liderine baskaldirmak mucahitlik oluyorda ulkemize gecinemiyorum diyen niye hain durumuna dusuyor bune ikiyuzluluk sarlatan surusu..

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Birkaç güne leş haberini alırız bu teröristlerin aga babaları çok ama çok üzülecek

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hiç umutlanmayın. terörist grupların desteği kesilince ortada kalırlar. Suriye rejimi devam eder. Önemli olan fırsatı değerlendirmek.

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