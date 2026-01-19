Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'deki olaylar ile ilgili 11 sene önce Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir konuşma ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

SURİYE ORDUSU OPERASYON BAŞLATTI

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlatılan operasyonla iki bölgenin kontrolünü ele geçiren Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından güneyde terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Rakka kırsalına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Bu hamle üzerine YPG/SDG unsurları bölgeden geri çekildi.

ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANDI

Sahada çatışmalar sürerken Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kritik bir açıklamada bulundu. Şara, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyonu öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

KONTROL SURİYE'YE GEÇECEK

Anlaşma kapsamında enerji kaynakları ve sınır kapılarının tamamının kontrolü de Suriye devlet birimlerine teslim edilecek. Tarihi anlaşma kapsamında Suriye'de tek ve merkezi yönetim hayata geçecek.

TERÖR DEVLETİ HAYALİ BİTTİ

Suriye'de oluşturulmak istenen terör devletinin kurulması ihtimali de resmen ortadan kaldırıyor.

ERDOĞAN'IN MESAJI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Tüm bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11 sene önce Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir konuşma ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

Erdoğan, 2015'in Haziran ayında şu ifadeleri kullandı:

"6-7-8 Ekim'de Türkiye'nin pek çok yerinde olaylar çıkaranlar, şimdi utanmadan Türkiye'yi ateşe verme gayretindeler. Türkiye'yi terör örgütüyle zikredenlere sesleniyorum: Bombalardan kaçanlara kucak açanlara terörist deme hakkını siz nereden ediniyorsunuz? Türkiye, insani yardım yaparken terör örgütleriyle yan yana gelmiyor. Hiç kimse bizi Esed'le ve diğer terör örgütleriyle yan yana gösteremez. Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Yıllardır Suriye konusunda dik duruşunu bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye halkını yüzüstü bırakmadı, hiçbir zaman yaşananlara sırtına dönmedi. Baas rejiminin katliamlarından kaçan ve Türkiye'ye sığınan tüm Suriye vatandaşlarına kapılarını sonuna kadar açan Türkiye her koşulda Suriyeli vatandaşlara destek verdi. Bugün gelinen noktada Suriye'de gerçekleşen devrim birinci yılını tamamladı ve şu ana kadar Türkiye'den Suriye'ye kesin dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 600 bini buldu."