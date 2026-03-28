Yapay zekadan bomba Dünya Kupası tahmini: Yüzde 48...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesinde yapay zeka destekli veri analizleri dikkat çekti. A Milli Takım'ın turnuvaya katılma ihtimali açıklanırken, gözler Kosova ile oynanacak kritik maça çevrildi.

FİNAL MAÇI ÖNCESİ HEYECAN ARTIYOR

A Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü saat 20.00'de deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bu mücadeleden galip ayrılması halinde 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verecek.

ROMANYA ENGELİ TEK GOLLE AŞILDI

Yarı finalde Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk eden Türkiye, Ferdi Kadıoğlu'nun 53. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kosova ise Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.

OPTA ORANLARI AÇIKLADI

Veri sitesi Opta'nın tahminlerine göre final mücadelesinde Türkiye bir adım önde gösterildi. Yapay zeka destekli analizde Türkiye'nin kazanma ihtimali yüzde 48 olarak açıklanırken, Kosova'nın galibiyet şansı yüzde 27, beraberlik ihtimali ise yüzde 23 olarak değerlendirildi.

DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'da sona erecek. Açılış maçı Meksika'daki Estadio Azteca'da oynanacak, final ise New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda yapılacak.