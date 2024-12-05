Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Cuma günü itibarıyla operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından bugün Hama kent merkezine kadar girmişti.

ŞAM'DAN ÖNCEKİ SON KALEYE DAYANDILAR

Ajansların son dakika bilgisine göre, muhalifler Hama'da da kontrolü sağlayıp Şam'dan önceki son kale olan Humus'a dayandı.

SURİYE ORDUSU GELİŞMEYİ DOĞRULADI

AFP'nin son dakika haberine göre Suriye ordusu Hama'nın kontrolünü kaybettiklerini açıkladı. Hama, 2011'de patlak veren iç savaş boyunca rejimin elinde kalmıştı. Askeri Operasyonlar Dairesi Hama kentindeki Merkezi Cezaevinin kontrol altına alındığını duyurdu.

BUGÜN KENT MERKEZİNE GİRDİLER

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, bugün Hama kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçirip kent merkezinin iç kesimlerine varmıştı. Rejim karşıtı grupların kurduğu "Operasyon Komitesi"nin Komutanı Hasan Abdülğani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafız Esed'in tanklarla girip yağmaladığı ve katliam yaptığı Hama'ya, bugün biz tanklarla girip halkımıza özgürlüğü getirdik" ifadelerini kullanmıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.