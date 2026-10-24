Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ayvalık'ta tekne battı! 8 kişi denizden sağ çıkarıldı, 1 kişi için arama sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalık'ta tekne battı! 8 kişi denizden sağ çıkarıldı, 1 kişi için arama sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kız Adası'nın güney açıklarında içinde 9 kişinin bulunduğu özel bir tekne su alarak battı. Sahil Güvenlik'in botlar, helikopter, İHA ve dalış timiyle yürüttüğü operasyonda deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 8 kişi sağ ve bilinci açık kurtarıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları havadan ve denizden sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan özel teknedeki 8 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, helikopter, İHA ve dalış timlerinin katıldığı geniş çaplı operasyonla kurtarıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Ayvalık ilçesi sınırlarında bulunan Kız Adası'nın güney açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 9 kişinin bulunduğu özel bir teknenin su alarak battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye havadan, karadan ve denizden çok sayıda arama kurtarma unsuru ivedilikle sevk edildi.

HELİKOPTER, İHA VE DALIŞ TİMİ SEFERBER OLDU

Operasyona 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28, TCSG-6, TCSG-907, KB-111, KB-32, KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) katıldı. Havadan ve denizden yapılan yoğun tarama faaliyetleri neticesinde, denizin yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 8 kişi tespit edildi.

8 KİŞİ DENİZDEN SAĞ ÇIKARILDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizden sağ ve bilinci açık olarak bota alınan 8 kişi, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirildi. Kayıp olan bir kişi için ise bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor. Karada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, teknenin batış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avrupa'nın göbeğinde protesto dalgası! Fransa'da sokaklar karıştı

Ülke yangın yeri! Binlerce polis öfkeli kalabalıkla karşı karşıya
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi

Ne olacak bu takımın hali? Yine yenildiler
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı

Yayına damga vuran Türkiye sözleri: Bizi hazırlıksız yakaladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı

Yerli Leonardo DiCaprio deniyordu! Yeni mesleği şaşırttı
İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film

Vurulduğu dönem 40 gün boyunca aynı filmi izlemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra hocasının kapısını çaldı
Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Akdağ'ın eli kırıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız ismin eli kırıldı
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali

O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
'Çok hızlı geçtin' dedi, saldırıya uğradı! Adana'da yol ortasındaki gerginlik kamerada

Hızlı geçen sürücüyü uyardılar! Gerisi araç kamerasında