Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

Bakan Fidan'dan çok net Suriye mesajı: İzin vermeyeceğiz

 HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

 Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolü altında bulunan Deyrizor, muhalif gruplar tarafından kurtarıldı.

Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/ Ypg kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.

Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.

DEYRİZOR NEDEN ÖNEMLİ?

Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak- Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı. Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
img

Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor kurtarıldı
img

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar
img

Bakan Fidan'dan çok net Suriye mesajı: İzin vermeyeceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Marmaray düzeldi mi, 11 Aralık Çarşamba Marmaray çalışıyor mu? Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Aralık Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11-12 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 11-12 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 11-12 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Aralık Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.