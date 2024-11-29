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Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

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Suriye'de, rejimi karşıtı muhalif gruplar, Halep'te rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı. Üç gün süren çatışmalarda muhalifler, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı. Operasyon kapsamında, muhalifler belediye binası ve polis merkezini ele geçirirken, rejim kuvvetleri çekilmeye başladı. Aynı zamanda, muhalifler tarafından tutuklu bulunan mahkumlar da serbest bırakıldı. Bölgeden gelen görüntülerde muhaliflerin camilerden ezan okumaya başladığı, kamu binalarını ele geçirdi.

Suriye'de rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı.

Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

BELEDİYE BİNASI VE POLİS MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı. Muhalifler, burada bulunan Halep polis merkezini ve belediye binasını da ele geçirdi. Hapishanelerde tutuklu bulunan mahkumlarda silahlı gruplar tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda muhaliflerin ele geçirdiği bölgelerde yer alan camilerden ezan okumaya başladığı görüldü.

Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

HALEP VE İDLİB'DE 3 GÜNDE 108 YERLEŞİM YERİ VE NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Öte yandan, Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusuna mensup 8 kişi öldü.

Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

NELER OLMUŞTU?

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı. Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.

Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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