Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına, mühendislik ve hukuk alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan Muhammed el-Beşir getirildi.

ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENECEKLER

İdlib doğumlu el-Beşir liderliğinde oluşturulan yeni kabine, Beşar Esad sonrası Suriye'nin yeniden yapılanması ve istikrara kavuşması için önemli sorumluluklar üstlenecek.

MUHAMMED EL BEŞİR KİMDİR?

1983 İdlib doğumlu olan Muhammed el Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi'ndeki Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi'nde şeriat ve hukuk alanlarında da lisans derecesi olan Beşir, kamu yönetimi alanında da eğitim gördü. Muhammed el Beşir 2022-2023 yılları arasında Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yapmasının ardından, 2024 yılı başında başbakanlığa seçildi.

YENİ KABİNE ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ;

Başbakan: Muhammed Al Beşir

Adalet Bakanı: Şadi el Veysi

İçişleri Bakanı Muhammed Abdurahman

Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz

Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet Bakan Nazir el Kadiri

İletişim Bakanı: Muhammed el Umar

Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin

Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan

Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız

Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim

Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım

"ŞERİAT" VURGUSU DİKKAT ÇEKİYOR

Geçici hükümetin adalet bakanlığı koltuğunda oturacak Şadi el Veysi, yaptığı açıklamada "Hamdolsun tüm dünyaların Rabbi Allah'a, buraya başımız dik geldik. Şeriatın hükümlerinin bu eşsiz şehirde kurulmasını diliyorum" dedi.