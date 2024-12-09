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Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

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Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümetin başına Muhammed el-Beşir geçti. Yeni Başbakan Muhammed el-Beşir ve kabinesi, bölgedeki geçiş sürecine yönelik kritik adımları atmak üzere göreve başlayacak.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına, mühendislik ve hukuk alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan Muhammed el-Beşir getirildi.

ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENECEKLER

İdlib doğumlu el-Beşir liderliğinde oluşturulan yeni kabine, Beşar Esad sonrası Suriye'nin yeniden yapılanması ve istikrara kavuşması için önemli sorumluluklar üstlenecek.

Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

MUHAMMED EL BEŞİR KİMDİR?

1983 İdlib doğumlu olan Muhammed el Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi'ndeki Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi'nde şeriat ve hukuk alanlarında da lisans derecesi olan Beşir, kamu yönetimi alanında da eğitim gördü. Muhammed el Beşir 2022-2023 yılları arasında Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yapmasının ardından, 2024 yılı başında başbakanlığa seçildi.

YENİ KABİNE ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ;

  • Başbakan: Muhammed Al Beşir
  • Adalet Bakanı: Şadi el Veysi
  • İçişleri Bakanı Muhammed Abdurahman
  • Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz
  • Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet Bakan Nazir el Kadiri
  • İletişim Bakanı: Muhammed el Umar
  • Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin
  • Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan
  • Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız
  • Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim
  • Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım

"ŞERİAT" VURGUSU DİKKAT ÇEKİYOR

Geçici hükümetin adalet bakanlığı koltuğunda oturacak Şadi el Veysi, yaptığı açıklamada "Hamdolsun tüm dünyaların Rabbi Allah'a, buraya başımız dik geldik. Şeriatın hükümlerinin bu eşsiz şehirde kurulmasını diliyorum" dedi.

Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDadaş Yağız:

İnşallah Suriye ve Orta doğu için hayırlı olur.

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Haber Yorumlarıyaşar :

KÜÇÜK AFGANİSTANA KOMŞU OLDUK HADİ BAKALIM

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Bunlardan hiç birşey olmaz

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Smo ordusu ne alemde. Türkmen lerden bahseden yok.

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Abd israil kuklası

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Şeriat isteyenlere kapı açıldı.Hadinyapin hazırlıklarınizi Suriye'ye...Derhal..

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Haber YorumlarıGalip derviş:

Bu dakikadan sonra sen-ben yapmazsanız olur neden olmasın.

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Türkiye de şeriat isteyen sürüyelilere yakındır kendi ülkelerinde şeriatı yaşasınlar doya doya hayırlı uğurlu olsun.

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Üç ay sonra Esad'ı mumla arayacaklar. Esad mükemmel biri olduğu için değil. Medya'nın onaylarla yayınladığı takdim ettiği tüm hükümetler ve muhalefeti olduğunu idda eden parlemento gruplarının tamamı kendi milletlerine karşı kendi çıkarlarını elit patron efendilerinin güdülen halklara dayatılmasını talimat buyurduğu uygulamaları uygulatmak yoluyla sağlarlar ve maaşlarını hak ederler. Sen çık döğün hakkımı helal etmiyorum diye bir memura, sana diyeceği maaşımı sen vermiyon ki olacaktır.

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Şeriat varsa Allah yardımcıları olsun.

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