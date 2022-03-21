Ukrayna'da kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Sumi Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyy, yeni bir açıklama yaptı. Zhyvytskyy, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan Sumykhimprom kimyasal tesisinde TSİ 04.30'da amonyak sızıntısı meydana geldiğini söyledi.

5 KİLOMETRELİK ALAN TEHLİKELİ HALE GELDİ

Zhyvytskyy, sızıntının nedenine dair henüz net bir açıklama yapmazken, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alanın tehlikeli olduğunu belirtti.

AMONYAK SIZINTISI TEHLİKELİ MİDİR?

Amonyak solumak, zehirleyici ve tahriş edici etkisi nedeniyle akciğerlerde spazm yaratabilir, ödem oluşumuna sebep olabilir veya solunan konsantrasyona bağlı olarak yanma hissi, baş ağrısı, baygınlık gibi sağlık sorunları yaratabilir. Aşırı solunum sonucunda ise ölüme sebebiyet verebilmektedir.

DAHA ÖNCE DE NÜKLEER SANTRAL HEDEF ALINMIŞTI

Ukrayna işgalinde 9. günde yaşanan olayda, Rus ordusu Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya'yı kuşatmıştı. Ukrayna ordusu ve Rus birlikleri arasında yaşanan savaş sonucu santralde yangın çıkmıştı. İki taraf arasında yapılan anlaşma sonucu bölgeye itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürmüştü.

UKRAYNA: OLASI PATLAMA ÇERNOBİL'DEN 10 KAT BÜYÜK OLUR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını bildirdi. Kuleba, "Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya