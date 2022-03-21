Ukrayna'da kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi
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Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğu açıklandı. Sızıntı sonrası açıklama yapan Sumi valisi tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alanın tehlikeli olduğunu bildirdi. Uzun süre amonyak gazına maruz kalmanın ölüme yol açtığı biliniyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Sumi Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyy, yeni bir açıklama yaptı. Zhyvytskyy, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan Sumykhimprom kimyasal tesisinde TSİ 04.30'da amonyak sızıntısı meydana geldiğini söyledi.
Zhyvytskyy, sızıntının nedenine dair henüz net bir açıklama yapmazken, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alanın tehlikeli olduğunu belirtti.
Amonyak solumak, zehirleyici ve tahriş edici etkisi nedeniyle akciğerlerde spazm yaratabilir, ödem oluşumuna sebep olabilir veya solunan konsantrasyona bağlı olarak yanma hissi, baş ağrısı, baygınlık gibi sağlık sorunları yaratabilir. Aşırı solunum sonucunda ise ölüme sebebiyet verebilmektedir.
Ukrayna işgalinde 9. günde yaşanan olayda, Rus ordusu Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya'yı kuşatmıştı. Ukrayna ordusu ve Rus birlikleri arasında yaşanan savaş sonucu santralde yangın çıkmıştı. İki taraf arasında yapılan anlaşma sonucu bölgeye itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürmüştü.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını bildirdi. Kuleba, "Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı" dedi.