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Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Beklenen açıklama geldi

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MSB kaynaklarından Süleyman Şah Türbesi ile ilgili yapılan açıklamada "Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah'ın türbesinin yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

UYGUN KOŞULLARIN OLUŞMASI BEKLENİYOR

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah'ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi: " Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir."

Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi

"İSRAİL, SURİYE TOPRAKLARINI İŞGAL ETMEKTEDİR"

İsrail'in bölgedeki tutumuna da değinen Bakanlık kaynakları, "İsrail, bölgemizde haksız ve hukuksuz saldırılarına ve uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmektedir. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına karşı tavrını açıkça ortaya koyan ülkemiz, en başından bu yana saldırıların durdurulması gerektiğini her fırsatta ifade ederek, uluslararası toplumu sorumlu davranmaya davet etmiştir. Ancak İsrail, şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail- Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye'de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz. Suriye'de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırılar, İsrail de dâhil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Beklenen açıklama geldi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Türbe mi Köfteci arabası mı belli değil

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıdehide:

Halep şu an güvenli bence fırsat varken halep kalesine taşıyalım orası da bizim olsun. Reisin bir sözüne bakar. Karşı çıkacak kimse olmaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBursa null:

Koskoca Süleyman SAH TURBESİ LEGO GİBİ YAP BOZ OLMASİN BIRAKIN Şuan ki YERİNDE KALSİN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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