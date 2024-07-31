Suikasttan bir gün önce görüşmüşlerdi! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
Tahran'da suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye, dün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayak üstü sohbet etmişti. Söz konusu görüşmeye ilişkin görüntüler de ortaya çıkarken Haniye'nin ölümüne ilişkin açıklama yapan Bakan Fidan "Şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır" dedi.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.
Dün gerçekleşen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın