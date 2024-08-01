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Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

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İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'e düzenlenen suikastlar sonrası gelmesi beklenen misilleme saldırılarına karşı yüksek alarm durumuna geçti. İran, Lübnan ve hatta Yemen'den gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendiren İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenlenmesinin ardından "güçlü bir karşılık beklediği" bildirildi.

"SALDIRI DURUMUNDA ABD BİZİ DESTEKLEYECEK"

Yediot Ahranot'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili, "kesinlikle güçlü bir karşılığa hazırlandıklarını, saldırı durumunda ABD'nin başını çektiği uluslararası toplumun sahne arkasından bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için çalıştığını" aktardı. ABD'nin herhangi bir saldırı durumunda İsrail'i destekleyeceğine işaret eden yetkili, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Beyrut'u ziyaret edeceğini iletti.

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyorHizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür ve Hamas lideri İsmail Haniye.

EŞ ZAMANLI SALDIRI OLASILIĞI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göreyse İsrail, İran, Lübnan ve hatta Yemen'den de gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendiriyor. İsrail'in "sürpriz bir saldırı olasılığını" da değerlendirdiği ve tüm sahasında "yüksek alarm seviyesinde" olduğu belirtildi.

ABD'DEN ERKEN UYARI GELEBİLİR

Tel Aviv ve Washington'ın görüşme trafiğinin hızlandığı, İran'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD'nin Orta Doğu'daki üsleriyle İsrail'i erken uyarabileceği aktarıldı. Olası "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dünya

İsmail Haniye Lübnan İsrail Yemen İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Seydo:

Bişey olmaz. Hepsi tiyatro

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Tayfur Çoşkun:

Saldırı durumunda ABD sizi desteklemeseydi zaten şimdi İsraili bir kaşık suda boğarlardı.

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Naci Büyükkal:

Bahsedilen 3 Ülke de hiç birşey yapamayacağını düşünüyorum. Çünkü Müslüman ülkeler ayrı ayrı bölünmüş. Herkes kendi menfaat ve çıkarları peşinde koşuyorlar.

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VEFA:

ABD o bölgede gerçek tatbikat yapıp, canlı canlı silah ve savunma sistemlerini test ediyor. Onlar için de bundan daha iyi bir fırsat olamazdı.

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Ebu Huzeyfe:

Yagudiyi bilmezdik şimdi kendi düşmanım gibi nefret ediyoruz ! Milyonlar milyarlarca insan sizden nefret ediyor! Hitler haklıydı bunlara yapılması gerekeni yaptı ! Onu saygı ile anıyorum

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Turhan Gönen:

Eğer israile zarar vermek istiyorsanız özellikle büyük barajlarını vurmalısınız. Bu sayede binlerce kişi sular altında kalıp ölecektir. Ormanlarını ateşe vermekte etkili bir yöntemdir.

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