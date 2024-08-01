Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi

İran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu başkent Tahran'da suikasta uğradı. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

HANİYE İÇİN 1 GÜNLÜK MİLLİ YAS KARARI

Haniye'nin vefatı sonrası Türkiye'den milli yas kararı geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımının devamında "İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

İsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.