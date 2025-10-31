Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'da bir paramiliter komutan, Abu Lulu, silahsız bir grup erkeğin önünde duruyor ve silahını onlara doğrultuyor. Tek tek dokuz kişiyi infaz ediyor, cesetler yerde yığılırken çevredeki askerler tezahürat yapıyor.

Bu korkunç görüntüler, geçen hafta RSF (Hızlı Destek Kuvvetleri) tarafından ele geçirilen El-Faşer kentinden geldi. Kent düştükten sonra 48 saat içinde 2.000'den fazla sivil katledildi. Abu Lulu, bir videoda bizzat 2.000 kişiyi öldürmüş olabileceğini övünerek söyledi.

TikTok'ta "Yüzyılın Kasabı" olarak bilinen Abu Lulu, videolarında RSF üniformasıyla gururla poz veriyor ve infaz sahnelerini paylaşıyor. Savaş suçu işlediği insan hakları örgütleri tarafından defalarca rapor edilmiş durumda.

Sudan'da 2023 Nisan ayında başlayan iç savaş, ordu ile RSF arasında ülkenin geleceği konusunda patlak verdi. 18 aylık kuşatmanın ardından, RSF Darfur'daki ordunun son kalesi El-Faşer'i ele geçirdi. Kentten kaçmaya çalışan binlerce kişi, toplu infazlara, yağmalamalara ve şiddete maruz kaldı.

Uydu görüntüleri, cesetlerin ve kan göllerinin uzaydan bile görülecek kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Yale Üniversitesi'nin İnsani Araştırmalar Laboratuvarı, bölgede sistematik ve planlı bir etnik temizlik yapıldığını doğruladı. Hedefte özellikle Fur, Zaghawa ve Berti gibi yerli Afrika toplulukları vardı.

RSF'nin saldırıları sadece sivillerle sınırlı kalmadı; Suudi Doğum Hastanesi'ne saldırarak 460 kişiyi katletti, doktor ve hemşireleri kaçırdı. Bir kadın doğum uzmanı, "Ameliyat yapıyordum, mermiler hastaneye düştü, herkes panik içindeydi" diye yaşadığı dehşeti anlattı.

RSF ise tüm suçlamaları reddedip, olayları "yoğun bir propaganda kampanyası" olarak nitelendirdi.

Sudan'daki savaş, on binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. İnsanlar açlıkla ve göçle mücadele ederken, etnik temizlik ve kitlesel infaz görüntüleri sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.