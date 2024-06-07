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Sudan'da paramiliter güçlerin düzenlediği saldırıda 40 kişi öldü

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Sudan'da demokrasi yanlısı aktivistler, Hartum'un ikiz şehri Omdurman'a paramiliter güçlerin düzenlediği topçu ateşi sonucu yaklaşık 40 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) sorumluluğunda gerçekleşti. Ayrıca, RSF'nin bir önceki saldırısında 35 çocuk dahil 104 kişi hayatını kaybetti. Ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle 7 milyondan fazla kişi yerinden oldu ve ölü sayısı 150.000'e kadar çıkabilir.

Sudan'da demokrasi yanlısı aktivistler, Cuma günü Hartum'un ikiz şehri Omdurman'a paramiliter güçlerin düzenlediği "şiddetli topçu ateşi" sonucu yaklaşık 40 kişinin öldüğünü bildirdi.

Nisan 2023'te, ordu komutanı Abdülfettah El-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) komutanı Muhammed Hamdan Dagalo arasında çatışmalar başladı. Karari Direniş Komitesi, RSF'nin Perşembe günü Omdurman'a düzenlediği saldırının sorumlusu olduğunu söyledi. Komite, "Ölü sayısı 40 sivil ve 50'den fazla yaralı var," dedi. Kurbanların cesetleri Al Nao üniversite hastanesi ve özel sağlık tesislerine götürüldü.

Bu saldırı, RSF'nin Çarşamba günü Al-Jazira eyaletinde Wad Al-Noura köyüne düzenlediği ve 35 çocuk dahil 104'ten fazla kişinin öldüğü saldırının hemen ardından geldi.

Savaş, bir yıldan kısa sürede binlerce can aldı ve ABD'nin Sudan özel temsilcisi Tom Perriello'ya göre, ölü sayısı 150.000'e kadar çıkabilir. Savaş nedeniyle yedi milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Ülkede çatışmalar devam ediyor, her iki taraf da savaş suçları işlemekle, sivilleri hedef almakla ve insani yardımları engellemekle suçlanıyor.

Wad Al-Noura'ya yapılan saldırıda en az 35 çocuk öldü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınadı ve BM'nin Sudan'daki yerleşik koordinatörü Clementine Nkweta-Salami bir soruşturma çağrısında bulundu.

RSF, yağma, cinsel ve etnik şiddetle suçlanıyor ve Sudan genelinde birçok köye saldırılar düzenledi. Ordu komutanı Burhan, RSF'nin "suçlarına" sert yanıt vereceğini belirtti.

UNICEF Başkanı Catherine Russell, "35 çocuğun öldüğü ve 20'den fazla çocuğun yaralandığı" raporlarından dehşete düştüğünü söyledi ve çatışan tarafları uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Uluslararası Göç Örgütü, iç göçmen sayısının yakında "10 milyonu aşabileceğini" belirtti. BM'ye göre yaklaşık 18 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor ve 3.8 milyon çocuk ciddi şekilde yetersiz besleniyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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