NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'En büyük risk savaşı Putin'in kazanması' dedi. Zelenskiy ise, 'Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor' ifadelerini kullandı.

- Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması"

Zelenskiy: " Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor"

VILNIUS - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "En büyük risk savaşı Putin'in kazanması" dedi. Zelenskiy ise, "Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO-Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Genel Sekreter Stoltenberg, ihtiyaç duyduğu sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. NATO üyelerinin Ukrayna'nın NATO üyeliği yolunda 3 unsurdan oluşan bir paket üzerinde anlaştığını hatırlatan Stoltenberg, "Yeni bir NATO-Ukrayna konseyi kurulması, Ukrayna'nın NATO üyesi olacağının yeniden teyit edilmesi ve Üyelik Eylem Planı gerekliliğinin kaldırılmasına yönelik yardım programı" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna artık NATO'ya her zamankinden daha yakın"

Stoltenberg, "Ukrayna artık NATO'ya her zamankinden daha yakın. Müttefikler, Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını yeniden teyit etti ve Üyelik Eylem Planı gerekliliğini kaldırmayı kabul etti. Bu, Ukrayna'nın üyelik yolunu iki aşamalı bir süreçten tek aşamalı bir sürece indirecek. Müttefikler şartların yerine getirildiğini kabul ettiklerinde Ukrayna'ya NATO'ya katılma daveti yayınlayacağız. Bu, NATO üyeliği yolunda müttefiklerinizden gelen güçlü bir mesajdır. Bu savaş sona erdiğinde Ukrayna'nın güvenliği için güvenilir düzenlemelerin yapılmasını sağlamalıyız. Böylece tarih tekerrür etmesin" şeklinde konuştu.

"Bu nedenle birçok müttefikin bugün Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik yardımı sağlama taahhüdünde bulunmasını memnuniyetle karşılıyorum" diyen Stoltenberg, şöyle konuştu:

"Bu, savaş sona erdikten sonra Rusya'dan gelecek herhangi bir saldırganlığı caydırmaya yardımcı olacaktır. Burada, Vilnius'ta alınan kararlar, NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkilerde yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor. Müttefik olarak buluşacağımız günü dört gözle bekliyorum."

"En büyük risk savaşı Putin'in kazanması"

NATO'nun zirvedeki hamlelerinin müttefikleri Rusya ile savaşa yaklaştırıp yaklaştırmadığı sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, Avrupa'da zaten NATO için risk taşıyan "tam teşekküllü bir savaş" olduğunu söyledi. Stoltenberg, "En büyük risk, Putin'in kazanması" diyerek, NATO için önemli olanın Ukrayna'nın galip gelmesi olduğunu söyledi. Her ülkenin olduğu gibi Ukrayna'nın da kendi yolunu seçme hakkı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Kimin NATO üyesi olup olmayacağına Moskova'nın karar vermesine izin veremeyiz. Rusya, NATO'nun her genişlemesine karşı çıktı. Finlandiya'nın katılmasına da İsveç'in üyeliğine de. Buna Rusya değil, NATO karar verir" dedi.

Stoltenberg, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçağı eğitimine bu yaz başlanacağını, NATO üyesi 10 ülkenin Ukraynalı pilotlara eğitim vermek istediğini belirtirken, eğitimin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verilmesi kararını hızlandıracağını söyledi.

"Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bazı NATO üyesi ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın NATO'ya alınmasından çekindiğini, bir dünya savaşının patlak vermesinden korktuğunu ifade etti. Zelenskiy, "Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor. Ukrayna NATO'ya çok yaklaştı ama savaş süresince bunun imkansız olduğunu biz de anlıyoruz" dedi.

Zelenskiy, buna rağmen ülkesinin NATO'ya davet edilecek olmasının önemli bir sinyal taşıdığını ifade ederek, "Vilnius'taki NATO zirvesinin sonuçları iyi. Ancak Ukrayna'nın resmi olarak NATO'ya katılım daveti alması ideal sonuç olurdu" diye konuştu.

"Misket bombalarını sivillere karşı kullanmayacağız"

Zelenskiy, bugün G7 üyesi ülkelerden Ukrayna'ya güvenlik garantisinde bulunmalarını isteyeceğini belirtti. Zelenskiy, güvenlik garantisiyle ortaya konulacak metnin kendileri için aynı zamanda hukuki bir şemsiye olacağını kaydetti. Devam eden savaşta Rusya'nın sürekli olarak misket bombası kullandığını söyleyen Zelenskiy, "Rusya, bizim toprağımızda bu silahları kullanarak bizim insanlarımızı öldürüyor, ancak bizlere temin edilecek misket bombasıyla kendimizi savunabiliriz. Söz konusu silahı sivillere karşı kullanmayacağız, sadece askeri amaçlı olacak. Başka ülkenin topraklarında da kullanmayacağız" şeklinde konuştu.