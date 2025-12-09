Haberler

Son deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Yeri tehlikeli

Son deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Yeri tehlikeli
Güncelleme:
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Neci Görür, Tunceli'deki 4.2'lik depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, depremin yerinin tehlikeli olduğunu vurguladı.

  • Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.
  • Deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın Pülümür Fay Zonu'nda gerçekleşti.
  • Prof. Dr. Naci Görür, depremin Yedi Su Fayı civarında beklenen bir depremi tetikleme olasılığı olduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.34'te merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Pülümür'ün yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"DEPREMİN YERİ TEHLİKELİ"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Neci Görür, Tunceli'deki 4.2'lik depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Pülümür/Tunceli'de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF'a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF'n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun"

Kaynak: Haberler.com / Dünya
