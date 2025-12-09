Son deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Yeri tehlikeli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.34'te merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Pülümür'ün yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"DEPREMİN YERİ TEHLİKELİ"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Neci Görür, Tunceli'deki 4.2'lik depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Pülümür/Tunceli'de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF'a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF'n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun"