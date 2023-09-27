Son Dakika! Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitilen PKK'lı terörist Mazlum Öztürk öldürüldü

Son dakika: MİT, Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik yurt dışındaki başarılı operasyonları sürüyor. Son olarak PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk, Irak'ın Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi. Öztürk'ün Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirtildi.

ÖNCE IRAK'A SONRA SURİYE'YE GEÇMİŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar dolayısıyla PKK/KCK'nın yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışlara girdiği öğrenildi. Bu kapsamda MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa Alanı'na yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.

SUİKAST EĞİTİMİ ALMIŞ

MİT tarafından, örgütün aktarım faaliyetlerinin yakından incelenmesi neticesinde; PKK/KCK mensubu "Berxwedan Çiyager" kod adlı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa Alanı'na geçtiği, burada sözde Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı, Ekim 2022'de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve güvenlik güçlerine karşı eylem gerçekleştirilmek üzere suikast eğitimleri aldığı öğrenildi.

NEFES KESEN OPERASYON

Terör örgütü PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Irak'ın Süleymaniye kırsalında görevlendirdiği "Berxwedan Çiyager" kod adlı Mazlum Öztürk'ün faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi. MİT tarafından, operasyon kararı alınması akabinde PKK/KCK mensubu Mazlum Öztürk'ün yeri, MİT'in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Türkiye'de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, bilahare Süleymaniye kırsalında, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.