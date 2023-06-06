Son dakika: Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki baraj vuruldu! Ukrayna lideri Zelenski acil toplantı kararı aldı

Son dakika: Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya kontrolünde bulunan Nova Kakhovka barajı vuruldu. Baraj yakınında tahliye başladı, su seviyesinin 5 saatte kritik seviyeye ulaşacağı açıklandı. Rus yetkililerin açıklamasında "Barajın gövdesindeki hasar büyük, Zaporijya Nükleer Santrali'nde henüz risk yok" ifadelerine yer verildi. Ukrayna lideri Zelenski ise acil toplantı kararı aldı.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu, bölgede su baskını yaşanıyor.

BARAJ TOP ATIŞLARIYLA VURULDU

Nova Kakhovka Belediye Başkanı barajın top atışlarıyla vurulduğunu açıkladı. Rus yetkililerin yaptığı açıklamada "Barajın vurulması sonucu Zaporijya Nükleer Santrali'nde henüz riskli bir durum yok" denildi.

80'E YAKIN YERLEŞİM YERİ ETKİLENEBİLİR

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri barajın Rus güçleri tarafından vurulduğunu açıklarken, su seviyesinin 5 saatte kritik seviyeye ulaşacağı ve barajdaki yıkımdan 80'e yakın yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi.

ZELENSKİ'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Nova Kakhova barajındaki patlamayla ilgili acil bir toplantı kararı aldığını duyurdu.

BU BARAJ NEDEN ÖNEMLİ?

Bölgenin en önemli barajı olan Nova Kakhovka Barajı Dinyeper Nehri üzerine kurulmuş durumda ve çok büyük bir rezervuarı bulunuyor. 30 metre yüksekliğinde ve 3.2 kilometre genişliğindeki baraj Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin bir uzantısı olarak 1956 yılında inşa edilmişti.

ÇOK CİDDİ ENERJİ SORUNLARI YAŞANABİLİR

Çok büyük bir alana yayılan baraj 2022'de Ukrayna'nın tekrar ele geçirdiği Herson'u sular altında bırakmanın yanı sıra 2014'te Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a ve Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ne de su sağlıyor. Barajı yıkmak çok ciddi enerji sorunlarının oluşmasına sebep olabilir.