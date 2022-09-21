Son Dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya lideri Putin'in kısmı seferberlik ilan edip "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız." sözlerine tepki gösterdi. Stoltenberg, "Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etti. Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek "Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar." dedi.

NÜKLEER TEHDİDİ GÜNDEM YARATTI

Putin'in, "Batı bizi yok etmek istiyor. Blöf yapmıyorum, toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" sözleriyle Batı'ya nükleer tehdidinde bulunması ise yankı uyandırdı. Ukrayna lideri Zelenski bu açıklamalara, "Batı, Putin'in şantajlarına boyun eğmemeli. Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Putin, Ukrayna'yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor. Sınırlarımız içindeki toprakları özgürleştireceğimizden eminim." yanıtını verdi.

NATO'DAN SERT TEPKİ

Tartışmalara dahil olan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Stoltenberg, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilşkin Rusya Devlet Başkanı Putin'in büyük bir stratejik hata yaptığını söyledi. Stoltenberg, "Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer bir savaşı kazanamaz. Kısmi seferberlik kararı tehlikeli ve sorumsuzca. NATO, Moskova'nın nükleer silah kullanımının ciddiyeti konusunda hiçbir şeyi yanlış anlamadığından emin olacak. Şu ana kadar Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmedik. Putin'in açıklaması tansiyonu yükselten cinstendi ama sürpriz olmadı. Konuşması savaşın istediği gibi gitmediğinin göstergesi. Putin, Ukrayna'yı doğru hesaplayamadı, büyük bir hata yaptı. Daha fazla asker gönderimi Ukrayna'daki çatışmaları artırır. Rus güçleri kötü teçhizata sahip ve düzgün bir komuta zincirine sahip değiller" dedi.

AB: SALDIRGANLIĞIN ARTACAĞINA İŞARET

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararını, "Rusya'nın saldırganlığını artıracağı ve savaşı sürdüreceğinin işareti" olarak değerlendirdi. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Rusya'da kısmi seferberlik ilanı ile dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson'da ayrılıkçıların Rusya'ya katılma konusundaki referandum kararını değerlendirdi.

Stano, son kararların, "Putin'in yıkıcı savaşını devam ettireceğine ve artıracağına yönelik uluslararası camiaya verilmiş açık bir işaret" olduğunu söyledi. "Tüm bunlar, Putin'in krizin çözümüne katkı vermek istemediğini, krizi daha da derinleştirmek istediğini gösteriyor." diyen Stano, uluslararası hukukun ve BM sözleşmesinin ihlal edildiğini belirtti. Putin'in ülkesini savunmak için nükleer silah dahil, her yolu deneyeceğine yönelik sözleri sorulan Stano, "Putin nükleer bir kumar oynuyor" dedi.